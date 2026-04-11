El derbi vasco Alavés-Athletic se jugará, el sábado, 2 de mayo, a las 18:30

La Jornada 34 de LaLiga EA Sports traerá partidos clave que podrían definir la pelea por puestos europeos y por la permanencia. El plato fuerte llegará el sábado 2 de mayo a las 18:30, cuando el Deportivo Alavés reciba en Mendizorrotza al Athletic Club en un derbi vasco que promete intensidad, rivalidad y mucho en juego.

El conjunto babazorro buscará hacerse fuerte en casa para sumar puntos vitales en su lucha por sus objetivos, mientras que los rojiblancos afrontan el choque con la ambición de consolidar su posición en la tabla y mantener sus aspiraciones europeas.

Por su parte, la Real Sociedad viajará al sur para medirse al Sevilla, el lunes, 4 de mayo, a las 21:00 horas. Los donostiarras afrontan un duelo complicado ante un rival siempre exigente como local, en un partido clave para seguir peleando por los puestos europeos.

En cuanto a Osasuna, su encuentro frente al Barcelona permanece pendiente de confirmación. La fecha definitiva dependerá de la evolución del conjunto azulgrana en la UEFA Champions League, lo que añade incertidumbre al calendario rojillo en un momento decisivo de la temporada.