El derbi vasco Alavés-Athletic se jugará, el sábado, 2 de mayo, a las 18:30
La Jornada 34 de LaLiga EA Sports traerá partidos clave que podrían definir la pelea por puestos europeos y por la permanencia. El plato fuerte llegará el sábado 2 de mayo a las 18:30, cuando el Deportivo Alavés reciba en Mendizorrotza al Athletic Club en un derbi vasco que promete intensidad, rivalidad y mucho en juego.
El conjunto babazorro buscará hacerse fuerte en casa para sumar puntos vitales en su lucha por sus objetivos, mientras que los rojiblancos afrontan el choque con la ambición de consolidar su posición en la tabla y mantener sus aspiraciones europeas.
Por su parte, la Real Sociedad viajará al sur para medirse al Sevilla, el lunes, 4 de mayo, a las 21:00 horas. Los donostiarras afrontan un duelo complicado ante un rival siempre exigente como local, en un partido clave para seguir peleando por los puestos europeos.
En cuanto a Osasuna, su encuentro frente al Barcelona permanece pendiente de confirmación. La fecha definitiva dependerá de la evolución del conjunto azulgrana en la UEFA Champions League, lo que añade incertidumbre al calendario rojillo en un momento decisivo de la temporada.
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Los penaltis reparten puntos entre el Alavés y Osasuna (2-2)
El reparto de puntos, sin embargo, no le vale demasiado a ninguno de los dos, ya que aleja a los rojillos de Europa y mantiene a los babazorros en el peligro del descenso.
El derbi vasco Athletic–Osasuna se jugará el martes, 21 de abril, a las 19:00 horas
El martes 21 de abril, San Mamés será escenario del derbi vasco entre Athletic Club y Osasuna, mientras que el Real Madrid recibirá al Deportivo Alavés. Al día siguiente, la Real Sociedad se enfrentará al Getafe en Anoeta.
El Sevilla destituye a Matías Almeyda
El equipo andaluz, tras 29 jornadas de LaLiga EA Sports, se encuentra a tres puntos de los puestos de descenso. El club sevillista negocia con Luis García Plaza, exentrenador del Alavés, para sustituir al técnico argentino.
El derbi Real Sociedad-Alavés se jugará el sábado 11 de abril a las 14:00 horas
Los txuri-urdin tendrán así una semana de descanso antes de la final de Copa que disputarán ante el Atlético de Madrid el día 19 en Sevilla.
Contundente victoria de la Real Sociedad en el derbi ante Osasuna (3-1)
El gol de Oyarzabal de penalti y otros dos de Guedes certificaron la victoria txuri-urdin, a pesar de que Víctor Muñoz acortó distancias.
La Liga pasa el Alavés-Osasuna al domingo 5 de abril a las 21:00 horas
El sábado se disputará a las 14:00 el Real Sociedad-Levante y el domingo 5, también a las 14:00, el Getafe-Athletic.
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Los clubes de las dos categorías profesionales y también los árbitros saltarán al campo con equipaciones inspiradas en modelos históricos de su trayectoria.
El partido Rayo Vallecano-Real Oviedo se jugará el 4 de marzo, a las 19:00 horas
El encuentro quedó aplazado el pasado día 7, por el mal estado del césped del estadio de Vallecas. Es un partido que puede marcar la lucha por la permanencia.
Jagoba Arrasate, cesado como entrenador del Mallorca
Según ha explicado el equipo bermellón, “la decisión responde a la voluntad del club de abrir una nueva etapa con el objetivo de revertir la dinámica actual y afrontar con las máximas garantías los retos que restan de temporada”.