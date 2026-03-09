LaLiga celebrará su primera “Jornada Retro” del 10 al 13 de abril. Los clubes de las dos categorías profesionales y también los árbitros saltarán al campo con equipaciones inspiradas en modelos históricos de su trayectoria.

La iniciativa, según LaLiga, quiere actuar como un puente entre generaciones, para conectar los orígenes de la afición con la forma en la que hoy se vive el fútbol. Laliga destacó que será la única de las cinco grandes competiciones europeas en lanzar una jornada de esta magnitud.

Para Jaime Blanco, director de la Oficina de Clubes de LaLiga, la jornada “es una oportunidad única para rendir homenaje a la historia de nuestros clubes y a los símbolos que han marcado a varias generaciones de aficionados”.

Pese a esto, hay cuatro equipos que no formarán parte de esta iniciativa, siendo estos el Real Madrid, el Rayo Vallecano, el Barcelona y el Getafe. Estos clubes han sufrido problemas técnicos y logísticos que han impedido producir las camisetas especiales para esta jornada. Aun así, participarán en las demás iniciativas de LaLiga y se espera que puedan participar la próxima temporada.