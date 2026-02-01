Derbi vasco
Dos grandes goles de Ruiz de Galarreta y Guedes dejan en empate el derbi de San Mamés (1-1)

La Real Sociedad se ha adelantado en el minuto 37, en un precioso disparo de Gonçalo Guedes, y el Athletic ha igualado en el 88, con una excelente jugada personal de Iñigo Ruiz de Galarreta. Brais ha sido expulsado poco antes del 1-1, y Wesley ha debutado con la Real.
Nico Williams eta Beñat Turrientes, San Mameseko derbian.
Athletic y Real se han repartido los puntos, en el derbi de San Mamés. Foto: EFE.
Euskaraz irakurri: Ruiz de Galarretaren eta Guedesen bi gol ikusgarrik puntu banaketa ekarri dute San Mameseko derbian (1-1)
author image

J. E. R. | EITB

Última actualización

El Athletic y la Real Sociedad han empatado, 1-1, en el derbi vasco de la vigésima segunda jornada de LaLiga EA Sports de la temporada 2025-2026, en San Mamés, este domingo por la noche. Gonçalo Guedes ha marcado el 0-1, en el minuto 37, e Iñigo Ruiz de Galarreta ha firmado la igualada, en el 88. Los dos tantos han sido espectaculares, en un partido en el que Brais Méndez ha sido expulsado de manera polémica, con roja directa, en el minuto 83, por, supuestamente, golpear en la cara a Aitor Paredes, y que, además, ha sido testigo del debut de Wesley con la camiseta de la Real.

Ernesto Valverde ha situado a Areso por la derecha en defensa, a Rego junto a Jauregizar en el centro el campo, a Unai Gómez detrás de Guruzeta, y a Nico Williams en la izquierda. Rino Matarazzo ha alineado a Sergio Gómez como lateral izquierdo, a Soler en el centro del campo con Gorrotxa, a Pablo Marín en el interior, y a Sucic.

Athletic vs. Real Sociedad (1-1): resumen del partido

En el minuto cinco, nada más comenzar el derbi, la Real Sociedad ha estado a punto de adelantarse. Pablo Marín se ha quedado solo ante Unai Simón, y el portero del Athletic ha conseguido tocar el balón, que se dirigía, pese a todo, hacia su portería, pero Areso ha llegado para evitar el gol de Mikel Oyarzabal, que estaba listo para empujar.

El encuentro tenía ritmo, en su fase inicial. El Athletic movía el balón en el centro del campo, mientras la Real trataba de salir con rapidez. En el minuto 21, en un córner, Jon Martín ha rematado bien de cabeza, y Simón ha detenido con seguridad. El equipo rojiblanco parecía controlar más el juego, pero el cuadro txuri-urdin llegaba con más claridad. 

En el minuto 31, la buena presión del Athletic le ha dado una oportunidad a Guruzeta, que no ha podido rematar con claridad. La Real Sociedad daba un paso adelante, y Gonçalo Guedes, en el minuto 37, de cabeza, ha estado muy cerca de marcar; Simón ha despejado a córner, y, en ese saque de esquina, el propio centrocampista portugués, con un excelente chut desde fuera del área, ha marcado el 0-1. Hasta el descanso, no ha habido más acciones destacadas, en San Mamés.

Ya en la segunda parte, Paredes ha chutado desde fuera del área y el balón se ha ido muy cerca del poste, antes de que, en el minuto 52, Oyarzabal haya dispuesto de una excelente oportunidad para marcar el 0-2; el capitán de la Real ha regateado con gran habilidad dentro del área, pero su zurdazo se ha ido fuera.

El Athletic trataba de empujar, y la Real se defendía con orden y acierto. En el minuto 77, Wesley ha debutado con el equipo guipuzcoano, en sustitución de Oyarzabal, que ha jugado un partido sobresaliente. En el 83, en una acción entre Brais y Paredes, el jugador de la Real Sociedad ha sido expulsado por, supuestamente, dar un manotazo en el rostro al central vizcaíno, que había empujado al centrocampista gallego. Izeta ha dispuesto de una buena oportunidad, en la siguiente jugada. 

En el minuto 86, ha llegado el empate. Lo ha hecho Iñigo Ruiz de Galarreta, en una brillante jugada personal. Álex Remiro ha despejado a córner, después, un gran disparo de Paredes. La Real ha luchado con fuerza para mantener el empate, y el final del partido ha otorgado un punto para cada equipo, en un derbi de mucha viveza y con dos grandes goles. 

Ficha técnica

1 - Athletic: Unai Simón: Areso (Gorosabel, m.79), Paredes, Yuri, Adama; Rego (Ruiz de Galarreta, m. 62), Jauregizar; Berenguer (Izeta, m. 72), Unai Gómez (Robert Navarro, m. 62), Nico Williams (Iñaki Williams, m. 72); y Guruzeta.

1 - Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Zubeldia, Jon Martín, Sergio Gómez; Guedes (Wesley, m. 77), Gorrotxategi (Turrientes, m. 62), Soler, Marín (Ahien Muñoz, m. 85); Susic (Brais Méndez, m. 62) y Oyarzabal (Oskarsson, m. 77).

Goles: 0-1, m. 23: Guedes. 1-1, m. 88: Ruiz de Galarreta.

Árbitro: Guillermo Cuadra Fernández (Comité Balear). Ha expulsado a Brais Méndez (Real Sociedad), y ha mostrado tarjeta amarilla a Yuri, Areso, Izeta y Paredes, del Athletic, y a Zubeldia y Jon Martín, de la Real.

Incidencias: 48 020 espectadoras y espectadores, en el derbi de San Mamés.

