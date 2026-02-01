Dos grandes goles de Ruiz de Galarreta y Guedes dejan en empate el derbi de San Mamés (1-1)

En el minuto cinco, nada más comenzar el derbi, la Real Sociedad ha estado a punto de adelantarse. Pablo Marín se ha quedado solo ante Unai Simón, y el portero del Athletic ha conseguido tocar el balón, que se dirigía, pese a todo, hacia su portería, pero Areso ha llegado para evitar el gol de Mikel Oyarzabal, que estaba listo para empujar.

El encuentro tenía ritmo, en su fase inicial. El Athletic movía el balón en el centro del campo, mientras la Real trataba de salir con rapidez. En el minuto 21, en un córner, Jon Martín ha rematado bien de cabeza, y Simón ha detenido con seguridad. El equipo rojiblanco parecía controlar más el juego, pero el cuadro txuri-urdin llegaba con más claridad.

En el minuto 31, la buena presión del Athletic le ha dado una oportunidad a Guruzeta, que no ha podido rematar con claridad. La Real Sociedad daba un paso adelante, y Gonçalo Guedes, en el minuto 37, de cabeza, ha estado muy cerca de marcar; Simón ha despejado a córner, y, en ese saque de esquina, el propio centrocampista portugués, con un excelente chut desde fuera del área, ha marcado el 0-1. Hasta el descanso, no ha habido más acciones destacadas, en San Mamés.