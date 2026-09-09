Lista completa de nominadas y nominados al Balón de Oro de 2026
Los premios del Balón de Oro de 2026, que serán entregados, en Londres, el 26 de octubre, ya tienen nominadas y nominados. Esta es la lista completa de las y los futbolistas, y de los clubes, que optan a cada galardón.
Lista de nominadas y nominados
Fútbol femenino
Balón de Oro
Selma Bacha (Olympique Lyon y Francia)
Barbra Banda (Orlando Pride y Zambia)
Klara Bühl (Bayern Munich y Alemania)
Esmee Brugts (FC Barcelona y Países Bajos)
Mariona Caldentey (Arsenal y España)
Scarlett Camberos (Club América y México)
Kerstin Casparij (Manchester City y Países Bajos)
Temwa Chawinga (Kansas City Current y Malaui)
Cata Coll (FC Barcelona y España)
Melchie Dumornay (Olympique Lyon y Haití)
Caroline Graham Hansen (FC Barcelona y Noruega)
Alex Greenwood (Manchester City e Inglaterra)
Patri Guijarro (FC Barcelona y España)
Pernille Harder (Bayern Munich y Dinamarca)
Yui Hasegawa (Manchester City y Japón)
Rose Lavelle (Gotham FC y Estados Unidos)
Mapi León (FC Barcelona y London City Lionesses y España)
Lorena (Kansas City Current y Brasil)
Melvine Malard (Manchester United y Chelsea y Francia)
Manaka Matsukubo (North Carolina Courage y Chelsea y Japón)
Vivianne Miedema (Manchester City y Países Bajos)
Ewa Pajor (FC Barcelona y Polonia)
Claudia Pina (FC Barcelona y España)
Alexia Putellas (FC Barcelona y London City Lionesses y España)
Wendie Renard (Olympique Lyon y Francia)
Alessia Russo (Arsenal e Inglaterra)
Khadija Shaw (Manchester City y Jamaica)
Momoto Tanikawa (Bayern Munich y Japón)
Caroline Weir (Real Madrid y Olympique Lyon y Escocia)
Tessa Wullaert (Inter Milán y Como y Bélgica)
Portera del año
Ann-Katrin Berger (Gotham FC y Alemania)
Cata Coll (FC Barcelona y España)
Hannah Hampton (Chelsea e Inglaterra)
Lorena (Kansas City Current y Brasil)
Ayata Yamashita (Manchester City y Japón)
Entrenadora o entrenador del año
Jonatan Giráldez (Olympique Lyon)
Andrée Jeglertz (Manchester City)
Nils Nielsen (Japón)
Pere Romeu (FC Barcelona)
Elena Sadiku (BK Häcken)
Joven promesa del año
Veerle Buurman (Chelsea y Países Bajos)
Vicky López (FC Barcelona y España)
Felicia Shcröder (Häcken y Real Madrid y Suecia)
Clara Serrajordi (FC Barcelona y España)
Lily Yohannes (Olympique Lyon y Estados Unidos)
Club del año
FC Barcelona
Bayern Munich
Club América
Manchester City
Olympique Lyon
Fútbol masculino
Balón de Oro
Jude Bellingham (Real Madrid e Inglaterra)
Pau Cubarsí (FC Barcelona y España)
Marc Cucurella (Chelsea y Real Madrid y España)
Ousmane Dembélé (París Saint-Germain y Francia)
Luis Díaz (Bayern Munich y Colombia)
Bruno Fernandes (Manchester United y Portugal)
Gabriel (Arsenal y Brasil)
Erling Haaland (Manchester City y Noruega)
Achraf Hakimi (París Saint-Germain y Marruecos)
Harry Kane (Bayern Munich e Inglaterra)
Khvicha Kvaratskhelia (París Saint-Germain y Georgia)
Lamine Yamal (FC Barcelona y España)
Sadio Mané (Al-Nassr y Senegal)
Marquinhos (París Saint-Germain y Brasil)
Lautaro Martínez (Inter Milán y Argentina)
Kylian Mbappé (Real Madrid y Francia)
Nuno Mendes (París Saint-Germain y Portugal)
Lionel Messi (Inter Miami y Argentina)
Joao Neves (París Saint-Germain y Portugal)
Michael Olise (Bayern Munich y Francia)
Willian Pacho (París Saint-Germain y Ecuador)
Julian Quiñones (Al-Qadsiah y México)
Declan Rice (Arsenal e Inglaterra)
Rodri (Manchester City y FC Barcelona y España)
Fabián Ruiz (París Saint-Germain y España)
William Saliba (Arsenal y Francia)
Ferran Torres (FC Barcelona y París Saint-Germain y España)
Dayot Upamecano (Bayern Munich y Francia)
Vinícius Jr (Real Madrid y Brasil)
Vitinha (París Saint-Germain y Portugal)
Portero del año
Yassine Bounou (Al-Hilal y Marruecos)
Thibaut Courtois (Real Madrid y Bélgica)
Joan Garcia (FC Barcelona y España)
Gregor Kobel (Borussia Dortmud y Suiza)
Emiliano Martínez (Aston Villa y Chelsea y Argentina)
Édouard Mendy (Al-Ahli y Senegal)
David Raya (Arsenal y España)
Matvey Safonov (París Saint-Germain y Rusia)
Unai Simón (Athletic y España)
Vozinha (Chaves, Colo-Colo y Cabo Verde)
Entrenador del año
Mikel Arteta (Arsenal)
Luis de la Fuente (España)
Unai Emery (Aston Villa)
Vincent Kompany (Bayern Munich)
Luis Enrique (París Saint-Germain)
Joven promesa del año
Kerim Alajbegovic (RB Salzburg y Juventus y Bosnia Herzegovina)
Ayyoub Bouaddi (Lille y Manchester City y Marruecos)
Pau Cubarsí (FC Barcelona y España)
Yan Diomandé (Leipzig y Real Madrid y Costa de Marfil)
Lennart Karl (Bayern Munich y Alemania)
Éli Junior Kroupi (Bournemouth y Francia)
Lamine Yamal (FC Barcelona y España)
Johan Manzambi (Friburgo y Aston Villa y Suiza)
Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen y Argelia)
Warren Zaïre-Emery (París Saint-Germain y Francia)
Club del año
Arsenal
Bayern Munich
Bodo/Glimt
Flamengo
París Saint-Germain
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