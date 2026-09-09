Balón de Oro
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Lista completa de nominadas y nominados al Balón de Oro de 2026

El 26 de octubre, en Londres, tendrá lugar la gala en la que las y los mejores futbolistas del mundo de 2026, a juicio de la revista “France Football”, recogerán sus premios; repasamos quiénes han sido nominados, en cada galardón.
Urrezko Baloia
La gala del Balón de Oro de 2026 tendrá lugar el 26 de octubre. Foto: Europa Press.
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Última actualización

Los premios del Balón de Oro de 2026, que serán entregados, en Londres, el 26 de octubre, ya tienen nominadas y nominados. Esta es la lista completa de las y los futbolistas, y de los clubes, que optan a cada galardón.

Lista de nominadas y nominados

Fútbol femenino

Balón de Oro

Selma Bacha (Olympique Lyon y Francia)

Barbra Banda (Orlando Pride y Zambia)

Klara Bühl (Bayern Munich y Alemania)

Esmee Brugts (FC Barcelona y Países Bajos)

Mariona Caldentey (Arsenal y España)

Scarlett Camberos (Club América y México)

Kerstin Casparij (Manchester City y Países Bajos)

Temwa Chawinga (Kansas City Current y Malaui)

Cata Coll (FC Barcelona y España)

Melchie Dumornay (Olympique Lyon y Haití)

Caroline Graham Hansen (FC Barcelona y Noruega)

Alex Greenwood (Manchester City e Inglaterra)

Patri Guijarro (FC Barcelona y España)

Pernille Harder (Bayern Munich y Dinamarca)

Yui Hasegawa (Manchester City y Japón)

Rose Lavelle (Gotham FC y Estados Unidos)

Mapi León (FC Barcelona y London City Lionesses y España)

Lorena (Kansas City Current y Brasil)

Melvine Malard (Manchester United y Chelsea y Francia)

Manaka Matsukubo (North Carolina Courage y Chelsea y Japón)

Vivianne Miedema (Manchester City y Países Bajos)

Ewa Pajor (FC Barcelona y Polonia)

Claudia Pina (FC Barcelona y España)

Alexia Putellas (FC Barcelona y London City Lionesses y España)

Wendie Renard (Olympique Lyon y Francia)

Alessia Russo (Arsenal e Inglaterra)

Khadija Shaw (Manchester City y Jamaica)

Momoto Tanikawa (Bayern Munich y Japón)

Caroline Weir (Real Madrid y Olympique Lyon y Escocia)

Tessa Wullaert (Inter Milán y Como y Bélgica)

Portera del año

Ann-Katrin Berger (Gotham FC y Alemania)

Cata Coll (FC Barcelona y España)

Hannah Hampton (Chelsea e Inglaterra)

Lorena (Kansas City Current y Brasil)

Ayata Yamashita (Manchester City y Japón)

Entrenadora o entrenador del año

Jonatan Giráldez (Olympique Lyon)

Andrée Jeglertz (Manchester City)

Nils Nielsen (Japón)

Pere Romeu (FC Barcelona)

Elena Sadiku (BK Häcken)

Joven promesa del año

Veerle Buurman (Chelsea y Países Bajos)

Vicky López (FC Barcelona y España)

Felicia Shcröder (Häcken y Real Madrid y Suecia)

Clara Serrajordi (FC Barcelona y España)

Lily Yohannes (Olympique Lyon y Estados Unidos)

Club del año

FC Barcelona

Bayern Munich

Club América

Manchester City

Olympique Lyon

Fútbol masculino

Balón de Oro

Jude Bellingham (Real Madrid e Inglaterra)

Pau Cubarsí (FC Barcelona y España)

Marc Cucurella (Chelsea y Real Madrid y España)

Ousmane Dembélé (París Saint-Germain y Francia)

Luis Díaz (Bayern Munich y Colombia)

Bruno Fernandes (Manchester United y Portugal)

Gabriel (Arsenal y Brasil)

Erling Haaland (Manchester City y Noruega)

Achraf Hakimi (París Saint-Germain y Marruecos)

Harry Kane (Bayern Munich e Inglaterra)

Khvicha Kvaratskhelia (París Saint-Germain y Georgia)

Lamine Yamal (FC Barcelona y España)

Sadio Mané (Al-Nassr y Senegal)

Marquinhos (París Saint-Germain y Brasil)

Lautaro Martínez (Inter Milán y Argentina)

Kylian Mbappé (Real Madrid y Francia)

Nuno Mendes (París Saint-Germain y Portugal)

Lionel Messi (Inter Miami y Argentina)

Joao Neves (París Saint-Germain y Portugal)

Michael Olise (Bayern Munich y Francia)

Willian Pacho (París Saint-Germain y Ecuador)

Julian Quiñones (Al-Qadsiah y México)

Declan Rice (Arsenal e Inglaterra)

Rodri (Manchester City y FC Barcelona y España)

Fabián Ruiz (París Saint-Germain y España)

William Saliba (Arsenal y Francia)

Ferran Torres (FC Barcelona y París Saint-Germain y España)

Dayot Upamecano (Bayern Munich y Francia)

Vinícius Jr (Real Madrid y Brasil)

Vitinha (París Saint-Germain y Portugal)

Portero del año

Yassine Bounou (Al-Hilal y Marruecos)

Thibaut Courtois (Real Madrid y Bélgica)

Joan Garcia (FC Barcelona y España)

Gregor Kobel (Borussia Dortmud y Suiza)

Emiliano Martínez (Aston Villa y Chelsea y Argentina)

Édouard Mendy (Al-Ahli y Senegal)

David Raya (Arsenal y España)

Matvey Safonov (París Saint-Germain y Rusia)

Unai Simón (Athletic y España)

Vozinha (Chaves, Colo-Colo y Cabo Verde)

Entrenador del año

Mikel Arteta (Arsenal)

Luis de la Fuente (España)

Unai Emery (Aston Villa)

Vincent Kompany (Bayern Munich)

Luis Enrique (París Saint-Germain)

Joven promesa del año

Kerim Alajbegovic (RB Salzburg y Juventus y Bosnia Herzegovina)

Ayyoub Bouaddi (Lille y Manchester City y Marruecos)

Pau Cubarsí (FC Barcelona y España)

Yan Diomandé (Leipzig y Real Madrid y Costa de Marfil)

Lennart Karl (Bayern Munich y Alemania)

Éli Junior Kroupi (Bournemouth y Francia)

Lamine Yamal (FC Barcelona y España)

Johan Manzambi (Friburgo y Aston Villa y Suiza)

Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen y Argelia)

Warren Zaïre-Emery (París Saint-Germain y Francia)

Club del año

Arsenal

Bayern Munich

Bodo/Glimt

Flamengo

París Saint-Germain

Balón de Oro Athletic Club Unai Simón Real Madrid FC Barcelona Lionel Messi Mbappé Fútbol

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