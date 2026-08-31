NAZIOARTEKO FUTBOLA

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Messik Argentinako selekzioa utzi du

2022ko Munduko Txapelketa eta 2021eko eta 2024ko Amerika Kopak irabazita eman dio aurrelari argentinarrak selekzioarekin bizitako etapari.
Lionel Messi of Argentina during the FIFA World Cup 2026, Final football match between Spain and Argentina on 19 July 2026 at MetLife Stadium in East Rutherford, New York, New Jersey, United States - Photo Alexandre Martins / DPPI
Messi 2026ko Munduko Txapelketako finalean. Argazkia: Europa Press
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Azken eguneratzea

Leo Messik Argentinako selekzioa utziko duela iragarri du astelehen honetan. Taldeko kapitainak “erabaki mingarria” dela, baina “bere herrialdearen alde ahal zuen guztia eman duela” sentitzen duela azaldu du.

LEO MESSI

“Hustu egin naiz, ez dut gehiago emateko”

Messik azaldu duenez, bere erabakiaren berri ematen zuen gutuna uztailaren 21ean idatzi zuen, Espainiaren aurka galdutako Munduko Txapelketako finala jokatu eta bi egunera. Hala ere, publiko egin aurretik itxarotea erabaki zuen, baina bere aita, Jorge, abuztuaren 8an hil ondoren, bere erabakiarekin "aurretik baino ziurrago" dagoela ziurtatu du.

Aurrelariak 207 partida eta 125 gol egin ditu Argentinarekin. Selekzioarekin zuen harremana ez zen beti erraza izan: 2007, 2015 eta 2016ko Amerika Kopako finalak galdu zituen eta hainbat dezepzio jasan zituen Munduko Txapelketetan. Hala ere, azken urteetan erabat aldatu da taldearekin izan duen historia. 2021ean bere lehen Amerika Kopa irabazi zuen, 2022an Qatarreko Munduko Txapelketa eta 2024an beste Amerika Kopa bat, argentinar taldearen historiako izar handienetako bat bihurtuz.

Nazioarteko bere azken abentura uda honetan amaitu zen, bere seigarren Munduko Txapelketarekin batera. Messik finalera arte gidatu zuen Argentina eta zortzi gol sartu zituen txapelketan zehar, Munduko Txapelketen historian 21 gol lortuz. Argentinarrak 21 urtez jasotako babesa eskertu eta Argentina kanpotik animatzen jarraituko duela adierazi du.

Futbola Lionel Messi

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