Messi se retira de la selección argentina
El delantero argentino cierra su etapa con la selección después de dos décadas defendiendo la Albiceleste y tras conquistar el Mundial de 2022 y las Copas América de 2021 y 2024.
Leo Messi ha anunciado este lunes su retirada de la selección argentina. El capitán de la Albiceleste explicó que se trata de una decisión dolorosa, pero que siente que ya ha dado todo lo que podía por su país.
Leo Messi
“Me vacié, ya no tengo más para dar”
Messi ha revelado que la carta en la que comunicaba su decisión la escribió el pasado 21 de julio, apenas dos días después de la final del Mundial perdida ante España. Sin embargo, ha decidido esperar antes de hacerla pública y ha asegurado que, tras el fallecimiento de su padre, Jorge, el pasado 8 de agosto, está “más convencido que antes” de su decisión.
El delantero deja atrás una trayectoria de 207 partidos y 125 goles con Argentina. Su relación con la selección no siempre fue sencilla: perdió las finales de la Copa América de 2007, 2015 y 2016 y sufrió varias decepciones en los Mundiales. Sin embargo, los últimos años han cambiado por completo su historia con la Albiceleste. En 2021 conquistó su primera Copa América, en 2022 levantó el Mundial de Catar y en 2024 volvió a ganar la Copa América, convirtiéndose en una de las grandes figuras de la historia del combinado argentino.
Su última aventura internacional terminó este verano con la disputa de su sexto Mundial. Messi lideró de nuevo a Argentina hasta la final y marcó ocho goles durante el torneo, alcanzando los 21 goles en la historia de los Mundiales. El argentino se despide agradeciendo el apoyo recibido durante 20 años y asegurando que seguirá animando a Argentina desde fuera.
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