Messi se retira de la selección argentina

El delantero deja atrás una trayectoria de 207 partidos y 125 goles con Argentina. Su relación con la selección no siempre fue sencilla: perdió las finales de la Copa América de 2007, 2015 y 2016 y sufrió varias decepciones en los Mundiales. Sin embargo, los últimos años han cambiado por completo su historia con la Albiceleste. En 2021 conquistó su primera Copa América, en 2022 levantó el Mundial de Catar y en 2024 volvió a ganar la Copa América, convirtiéndose en una de las grandes figuras de la historia del combinado argentino.

Su última aventura internacional terminó este verano con la disputa de su sexto Mundial. Messi lideró de nuevo a Argentina hasta la final y marcó ocho goles durante el torneo, alcanzando los 21 goles en la historia de los Mundiales. El argentino se despide agradeciendo el apoyo recibido durante 20 años y asegurando que seguirá animando a Argentina desde fuera.