Kevin Keegan futbolari ohi ingelesa hil da 75 urterekin
“Mighty Mouse” historiako futbolari ingeles onenetariko bat bezala kontsideratuta dago, bere erregaterako abileziagatik eta aireko jokoagatik gogoratua da.
Kevin Keegan futbolari ohia hil da 75 urterekin. “Mighty Mouse” historiako futbolari ingeles onenetariko bat bezala kontsideratuta dago, bere erregaterako abileziagatik eta aireko jokoagatik gogoratua da.
Jokalari moduan aurrelari posizioan eta eskuineko hegalean jokatu zuen, bere ibilbidearen zehar, Liverpool, Newcastle, Southampton edo Hamburgoren mailako taldeetan jokatu zuen. Horrez gain, Ingalaterrako selekzioarekin jokatu zuen baita ere, 1972an egin zuen debuta eta hamar urte beranduago erretiratu zen 1982ko Espainiako Munduko Txapelketan.
Bere jokalari ibilbidearen zehar palmares handia lortu zuen, titulu horien artean hiru Ingalaterrako liga, Alemaniako liga bat eta Europako Kopa bat (gaur egungo Txapeldunen Liga) daude. Baina titulu guzti horien gainetik, bi urte jarraian irabazi zituen urrezko baloiak nabarmentzen dira 1978an eta 1979an hurrenez hurren.
Jokalari bezala erretiratu hamar eta urtera, bere entrenatzaile ibilbidea hasi zuen Kevin Keeganek. Ingalaterrako talde ezberdinetatik pasa zen, Manchester City, Manchester United edo Newcastle adibidez, azkeneko honetatik bi epe ezberdinetan. Gainera Ingalaterrako hautatzailea izan zen baita ere, 1999 eta 2000 artean.
Newcastle Uniteden entrenatzaile moduan eman zuen lehenengo epean, Armthorpekoak Athletic Cluberi aurre egin behar izan zion 1993-1994 denboraldiko UEFAren bigarren fasean. Joaneko partidan garaipena lortu zuten britaniarrek 3-2ko emaitzarekin, baina itzulekoan ezin izan zuten abantaila hori mantendu. “Kuko” Zigandak lortutako gol bakarti batek eman zion sailkapena talde bizkaitarrari.
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