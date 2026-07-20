Fallece el exfutbolista inglés Kevin Keegan a los 75 años
Fallece el exfutbolista inglés Kevin Keegan a los 75 años. “Mighty Mouse” está considerado como uno de los mejores jugadores ingleses de todos los tiempos y es recordado por sus habilidades en el regate y su juego aéreo.
Como jugador ocupó la posición de delantero y extremo derecho, durante su trayectoria militó en equipos de la talla del Liverpool, Hamburgo, Southampton o Newcastle. Además de ser internacional con Inglaterra, con la que debutó en 1972 y se retiró diez años mas tarde en el Mundial de España 1982.
Durante su carrera como jugador logró un amplio palmarés donde figuran tres ligas inglesas, una liga alemana y una Copa de Europa (actual Champions League). Pero por encima de todos esos títulos destacan los dos balones de oro consecutivos que logró en 1978 y 1979 respectivamente.
Diez años después de su retirada como jugador de fútbol, Kevin Keegan comenzó su carrera como entrenador. Pasó por diferentes banquillos de Inglaterra, como el Manchester City, Manchester United o Newcastle, este ultimo hasta en dos ocasiones. Además, también llegó a ser seleccionador de Inglaterra entre 1999 y 2000.
Durante su primera etapa como entrenador del Newcastle United, el de Armthorpe tuvo que enfrentarse al Athletic Club en la segunda ronda de la UEFA de la temporada 1993-1994. En el partido de ida “las urracas” consiguieron llevarse la victoria con un resultado de 3-2. Pero en el partido de vuelta el equipo de Kevin Keegan no consiguió mantener la ventaja de la ida y un solitario gol del “Kuko” Ziganda daba el pase al conjunto vizcaíno.
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