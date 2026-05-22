Pep Guardiolak Manchester City utziko du 10 denboraldi eta 20 tituluren ostean

Entrenatzaile kataluniarrak talde ingelesaren aulkia utziko du denboraldi honen amaieran, kontratua amaitu baino urtebete lehenago, baina City Groupekin lotuta jarraituko du enbaxadore global gisa.

MANCHESTER (United Kingdom), 22/05/2026.- Manchester City announced 22 May 2026 that manager Pep Guardiola will leave the club at the end of the current season after 10 years in charge.
KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Pep Guardiola entrenatzaile kataluniarrak Manchester Cityko entrenatzaile kargua utziko du uda honetan, eta amaiera emango dio Ingalaterrako klubeko 10 denboraldiko etapari.

"Kataluniarra 2016ko uztailean iritsi zen Cityra, eta erabateko eraldaketa ekarri du taldearen buru izan den 10 urteetan, 20 titulu garrantzitsu irabazita",  iragarri du klubak ohar batean.

Aulkia utzi arren, Guardiolak City Football Group taldeari lotuta jarraituko du enbaxadore global gisa. Kargu berri horretan, aholkularitza teknikoa eskainiko die taldeko klubei, eta proiektu eta lankidetza zehatzetan egingo du lan.

Entrenatzaile kataluniarra 2016ko udan iritsi zen talde ingelesera, 3 denboraldiz Bayern Munich taldea zuzendu ondoren, eta 6 Premier League, Txapeldunen Liga bat (klubaren historiako lehena), 3 FA Cup, 5 Ligako Kopa, Kluben Munduko Txapelketa bat, Europako Superkopa bat eta 3 Community Shield irabazi ditu ordutik.

Guardiolaren etorkizuna airean dago oraindik, hainbat informaziok Italiako selekzioarekin lotu duten arren. Manchester City taldeak, bere aldetik, horren ordezkoa aurkitu behar du orain.

