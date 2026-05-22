Pep Guardiola deja el Manchester City tras 10 temporadas y 20 títulos

El técnico catalán Pep Guardiola dejará su cargo como entrenador del Manchester City este verano, poniendo fin a una etapa de 10 temporadas en el club inglés en la que ha conquistado 20 títulos y se ha convertido en el entrenador más laureado de la historia de la entidad.

“El catalán, que se incorporó al City en julio de 2016, ha supuesto una auténtica transformación durante sus 10 años al frente del equipo y se marcha tras haber ganado 20 títulos importantes”, ha anunciado el club ‘cityzen’ en un comunicado.

A pesar de abandonar el banquillo, Guardiola continuará ligado al City Football Group como embajador global. En este nuevo cargo ofrecerá asesoramiento técnico a los clubes del grupo y trabajará en proyectos y colaboraciones específicas.

El técnico catalán llegó al conjunto inglés en el verano de 2016, después de dirigir durante tres temporadas al Bayern Munich, donde dominó la Bundesliga. Desde entonces, levantó seis Premier League, una Liga de Campeones, tres Copas de Inglaterra, cinco Copas de la Liga, un Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa y tres Community Shields.

El futuro de Guardiola en los banquillos sigue siendo una incógnita, aunque distintas informaciones le han relacionado con la selección italiana. Mientras tanto, el Manchester City deberá decidir quién será el encargado de sustituir al técnico catalán.