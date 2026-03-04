Fitxaketa
River Platek Coudet bere entrenatzaile berria izanen dela baieztatu du

Talde argentinarrak indemnizazio bat ordaindu dio Alavesi, entrenatzailea sinatu ahal izateko. Coudetek Marcelo Gallardo ordezkatuko du River Platen.

Eduardo Coudet
Eduardo "Chacho" Coudet, River Plateko entrenatzaile berria; Argazkia: Europa Press
E. I. I. | EITB

Azken eguneratzea

River Platek Eduardo “Chacho” Coudet baieztatu du entrenatzaile berri moduan. Talde argentinarrak indemnizazio bat ordaindu dio Alavesi, entrenatzailea sinatu ahal izateko; Marcelo Gallardo ordezkatuko du River Platen.

Horrela, Coudetek Argentinako Apertura Txapelketaren B multzoko zazpigarren postuan dagoen taldearen entrenatzaile postua bereganatu du. Alavesen, Coudetek 55 partida ofizian zuzendu zituen 2024ko abenduaren 2tik. Talde gasteiztarrak Quique Sanchez Flores sinatu du Coudet ordezkatzeko.

Alaves Futbola

