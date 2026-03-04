El River Plate confirma a Coudet como nuevo entrenador
El River Plate ha confirmado este miércoles a Eduardo “Chacho” Coudet como nuevo entrenador. El equipo argentino ha abonado una indemnización al Alavés para hacerse con el técnico, que sustituye, en el banquillo del River Plate, a Marcelo Gallardo.
Coudet, de esta forma, asume el cargo de entrenador de un equipo que ocupa, en este momento, la séptima plaza del grupo B del Torneo Apertura, en Argentina. En el Alavés, que ha fichado a Quique Sánchez Flores en su lugar, Coudet ha dirigido 55 partidos oficiales, desde el 2 de diciembre de 2024.
