El River Plate confirma a Coudet como nuevo entrenador

El River Plate ha confirmado este miércoles a Eduardo “Chacho” Coudet como nuevo entrenador. El equipo argentino ha abonado una indemnización al Alavés para hacerse con el técnico, que sustituye, en el banquillo del River Plate, a Marcelo Gallardo.

Coudet, de esta forma, asume el cargo de entrenador de un equipo que ocupa, en este momento, la séptima plaza del grupo B del Torneo Apertura, en Argentina. En el Alavés, que ha fichado a Quique Sánchez Flores en su lugar, Coudet ha dirigido 55 partidos oficiales, desde el 2 de diciembre de 2024.