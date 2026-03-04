Fichaje
El River Plate confirma a Coudet como nuevo entrenador

El equipo argentino ha abonado una indemnización al Alavés para hacerse con el técnico. Coudet sustituye en el River Plate a Marcelo Gallardo.
Eduardo Coudet
Eduardo "Chacho" Coudet, nuevo entrenador de River Plate; Foto: Europa Press
E. I. I. | EITB

Última actualización

El River Plate ha confirmado este miércoles a Eduardo “Chacho” Coudet como nuevo entrenador. El equipo argentino ha abonado una indemnización al Alavés para hacerse con el técnico, que sustituye, en el banquillo del River Plate, a Marcelo Gallardo.

Coudet, de esta forma, asume el cargo de entrenador de un equipo que ocupa, en este momento, la séptima plaza del grupo B del Torneo Apertura, en Argentina. En el Alavés, que ha fichado a Quique Sánchez Flores en su lugar, Coudet ha dirigido 55 partidos oficiales, desde el 2 de diciembre de 2024.

