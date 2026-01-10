Athletic-Reala derbia otsailaren 1ean jokatuko da, 21:00etan
Ligak larunbat honetan eman du 22. jardunaldiko partida eta ordutegien berri.
Ligak larunbat honetan eman du EA Sports Ligako 22. jardunaldiko partida eta ordutegien berri. Horren arabera, Athletic-Reala euskal derbia otsailaren 1ean jokatuko da, igandean, 21:00etan.
Lehen Mailako beste bi euskal taldeei dagokienez, Alavesek irekiko du jardunaldia, ostiralean jokatuko baitu Espanyolen etxean, 21:00etan. Bestalde, Osasunak larunbatean jokatuko du, Sadarren, Vila-realen aurka, 16:15ean.
Zure interesekoa izan daiteke
Jon Martin: "Ezin nuen sinistu berriz ere azken minutuetan berdinketa jasotzea"
Realeko jokalariak Getaferen aurka lortutako garaipenaz (1-2) hitz egin du, EA Sports Ligako 19. jardunaldian.
Realak bolada txarra moztu du Getaferen aurka (1-2)
Brais Mendezek sartu du lehen gola, eta Juanmik berdinketa jarri ondoren, Aramburuk buruz sartu du garaipenaren gola, bolada txarrari amaiera emanez.
Athleticek otsailaren 4an jokatuko ditu Erregina Kopako final-laurdenak, eta Realak 5ean
Zuri-gorriek asteazkenean jokatuko dute, 18:30ean, eta txuri-urdinek ostegunean, 19:00etan.
Real Madrilek sufritu egin du Atleticoren aurka, baina Bartzelonaren aurkako finalerako sailkatu da (1-2)
Valverdek sekulako gola sartu du falta baten jaurtiketan minutu eta 17 segundora, eta ondoren Rodrygok zurien bigarrena egin du 55. minutuan. Sorlothek aldea murriztu du. Koltxoneroek berdinket lortzeko aukerak izan dituzte, baina ez dute asmatu.
Ainhoa Moraza, Atletico Madrilen aurkako neurketari buruz: "Partida polita da taldearentzat, baita niretzat berezia ere"
Ainhoa Moraza Realeko jokalariak bere taldekide ohien aurkako norgehiagoka "erronka" bezala ikusten du. Bestalde, Edna Imaderen hutsunea nabarituko dutela onartu du Morazak: "Faltan botako dugu".
Reala-Osasuna Errege Kopako derbia urtarrilaren 13an jokatuko dute, asteartean, 21:00etan
Cultural Leonesa-Athletic kanporaketa ere izango da asteartean 21:00etan; Alavesen eta Rayo Vallecanoren artekoa, ordea, asteazkenean jokatuko dute, 21:00etan, Mendizorrotzan.
Valverdek onartu duenez, "aspaldi jokatutako partidarik txarrenetakoa da"
"Orain altxatu egin behar gara, guretzat itsusia izan den kolpe baten ostean. Era askotara gal dezakezu, baina atsedenaldira 4-0 galtzen zoazenean aurkaria zu baino dezente gehiago izan da", gaineratu du entrenatzaile zuri-gorriak, Bartzelonaren aurka Espainiako Superkopako finalerdian 5-0 galdu ostean.
Bartzelonak Athletic lotsagarri utzi du Superkopan, gainetik pasa eta bost gol sartuta (5-0)
Talde zuri-gorriak lau gol jaso ditu lehen zatian, blaugranen oldea gelditu ezinik. Bigarren zatian, norgehiagoka erabakita zegoela, neurketaren erritmoak behera egin du nabarmen.
Atletico Madril-Athletic eta Reala-Levante Badalona, Erreginaren Kopako final-laurdenetan
Final-laurdenetako beste bi partidak Real Madril-FC Bartzelona eta Madril-CFF-Tenerife izango dira. Norgehiagokak otsaileko lehen astean jokatuko dira, asteartean, hilak 3, eta ostegunean, hilak 5.