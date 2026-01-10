EA Sports Liga
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Athletic-Reala derbia otsailaren 1ean jokatuko da, 21:00etan

Ligak larunbat honetan eman du 22. jardunaldiko partida eta ordutegien berri.

VIVIAN ETA BRAIS MENDEZ REALA ATHLETIC DERBI DERBIA
Vivian, Brais eta Berenguer. Argazkia: EFE
author image

I. G. A. | EITB

Azken eguneratzea

Ligak larunbat honetan eman du EA Sports Ligako 22. jardunaldiko partida eta ordutegien berri. Horren arabera, Athletic-Reala euskal derbia otsailaren 1ean jokatuko da, igandean, 21:00etan.

Lehen Mailako beste bi euskal taldeei dagokienez, Alavesek irekiko du jardunaldia, ostiralean jokatuko baitu Espanyolen etxean, 21:00etan. Bestalde, Osasunak larunbatean jokatuko du, Sadarren, Vila-realen aurka, 16:15ean.

Futbola Real Sociedad Athletic Club EA Sports Liga Euskal Derbia

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X