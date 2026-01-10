EA Sports Liga
El derbi Athletic-Real Sociedad se jugará el 1 de febrero a las 21:00

LaLiga ha publicado este sábado las fechas y horarios correspondientes a la jornada 22.
Vivian, Brais y Berenguer. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Athletic-Reala derbia otsailaren 1ean jokatuko da, 21:00etan
I. G. A. | EITB

Última actualización

LaLiga ha publicado este sábado las fechas y horarios de los partidos correspondientes a la 22ª jornada de LaLiga EA Sports, según los cuales el derbi vasco Athletic-Real Sociedad se disputará el domingo 1 de febrero a las 21:00 horas.

En cuanto a los otros dos equipos vascos de Primera División, la jornada la abrirá el Alavés, que jugará el viernes en casa del Espanyol, a las 21:00 horas, mientras que Osasuna jugará el sábado en El Sadar ante el Villarreal, a las 16:15 horas.

