El derbi Athletic-Real Sociedad se jugará el 1 de febrero a las 21:00
LaLiga ha publicado este sábado las fechas y horarios de los partidos correspondientes a la 22ª jornada de LaLiga EA Sports, según los cuales el derbi vasco Athletic-Real Sociedad se disputará el domingo 1 de febrero a las 21:00 horas.
En cuanto a los otros dos equipos vascos de Primera División, la jornada la abrirá el Alavés, que jugará el viernes en casa del Espanyol, a las 21:00 horas, mientras que Osasuna jugará el sábado en El Sadar ante el Villarreal, a las 16:15 horas.
