Reala-Osasuna, Alaves-Rayo Vallecano eta Cultural Leonesa-Athletic, Errege Kopako final-zortzirenetan
Kanporaketak partida bakarrera jokatuko dituzte, eta urtarrilaren 13an, 14an edo 15ean izango dira.
2025-2026 denboraldiko Errege Kopako final-zortzirenetan, txanda horretarako sailkatuta dauden euskal taldeei dagokienez, kanporaketa hauek izango dira: Reala-Osasuna, Alaves-Rayo Vallecano eta Cultural Leonesa-Athletic. Hala zehaztu du asteazkenean Madrilen egin duten zozketak; kanporaketak partida bakarrera jokatuko dituzte, eta urtarrilaren 13an, 14an edo 15ean izango dira.
Hala, Realak eta Osasunak, Anoetan, 2024-2025eko Errege Kopako final-laurdenetan jokatu zuten kanporaketa errepikatuko dute (orduan, Realak egin zuen aurrera, 2-0 irabazita); Alavesek, final-hamaseirenetan Sevilla kanporatu eta gero, Lehen Mailako beste aurkari bat hartuko du Mendizorrotzan; eta Athleticek Cuco Ziganda talde zuri-gorriko jokalari eta entrenatzaile ohiaren zelaian jokatuko du.
Hauek dira Errege Kopako final zortzirenetako kanporaketa guztiak:
Deportivo-Atletico Madril
Racing Santander-Bartzelona
Cultural Leonesa-Athletic
Albacete-Atletico Madril
Burgos-Valentzia
Betis-Elx
Reala-Osasuna
Alaves- Rayo Vallecano
Zure interesekoa izan daiteke
Iñaki Williams: "Agian hitzak ez ziren egokiak izan, baina ez naiz damutzen"
"Ikusitakoa ikusita, naturala izatea eta gauzak norberak pentsatzen duen bezala esatea... askotan kontu pixka bat izan behar da, baina egia da gure zaleentzat gogaikarria dela. Agian formak ez ziren zuzenak izan, baina ziurrenik bihar etxetik kanpo jokatzea bezala izango da, jarraitzaile asko izango ez ditugulako", deitoratu du aurrelari zuri-gorriak. Ernesto Valverde Athleticeko entrenatzailea, ostera, pragmatikoago azaldu da berriro. "Pozik gaude hemen", esan du. Hala ere, "beste formato batekin, gure publikoarekin, aukera gehiago izango genituzke", onartu du prestatzaile zuri-gorriak.
Eibarrek 2028ra arte berritu du Ander Madariagaren kontratua
Berangoko erdilari gazteak (23 urte) armaginen lehen taldeko fitxa dauka denboraldi honen hasieratik.
Athleticek Saudi Arabian lur hartu du, sei ordu inguruko hegaldiaren ostean
Ernesto Valverderen Athletic 22:50ak aldera iritsi da, eta zuzenean Park Hyatt hotelera joan da. Bertan antolatzaileek jokalariak hartu dituzte. Astearte honetan, Athletic 18:00etan (Euskal Herriko ordua) entrenatuko da King Abdullah futbol-zelaian, Iñaki Williamsek eta Ernesto Valverdek 17:15etik aurrera eskainiko duten prentsaurrekoaren ostean.
Euskal taldeen neurketen ordutegiak EA Sports Ligako 21. jardunaldian
Osasunak eta Athleticek urtarrilaren 24an, larunbatean, jokatuko dituzte ligako norgehiagokak, eta Realak eta Alavesek 25ean, igandean.
Athletic Saudi Arabiara abiatu da, deialdian Yuri Berchiche eta Aymeric Laporte gabe
Talde zuri-gorriak azken lan saioa egin du gaur goizean Lezaman. Saudi Arabiara iritsi ondoren, Hyatt Jeddah hotelean hartuko du ostatu talde bilbotarrak.
Athleticek bere laugarren Superkopa bilatuko du Saudi Arabian, Yuri eta Laporte gabe
Asteazkenekoa zuri-gorrien hamabigarren partida izango da txapelketa horretan. Gainera, Valverdek bere hirugarren Superkopa irabazteko aukera du, Cruyff eta Guardiola entrenatzaileekin berdintzeko abagunea.
Realak balio handiko puntua lortu du, irmo aritu den Atletico taldearen aurka (1-1)
Euskal taldeak kontrako golari aurre egin eta markagailua berdindu du Guedesen jokaldiari esker, EA Sports Ligako 18. jardunaldian.
Boye: "Urtea beste modu batean hasi behar genuen"
Alaveseko jokalaria pozik agertu da golarekin, baina hiru puntuak ez dituztela lortu deitoratu du, partidan zehar aukerarik izan ez dutelako. Hala ere, hurrengo jardunaldiei begira sailkapena iraultzea espero du.
Alavesek eta Oviedok berdinketa sinatu dute partida estu batean (1-1)
Viñasek aurretik jarri ditu bisitariak, baina Boyek aulkitik sartu da bere taldea salbatzeko.