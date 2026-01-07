Errege Kopa
Reala-Osasuna, Alaves-Rayo Vallecano eta Cultural Leonesa-Athletic, Errege Kopako final-zortzirenetan

Kanporaketak partida bakarrera jokatuko dituzte, eta urtarrilaren 13an, 14an edo 15ean izango dira.

AIHEN (REALA) ETA VICTOR (OSASUNA).

Realak eta Osasunak derbia jokatuko dute, final zortzirenetan. Argazkia: Europa Press.

EITB

Azken eguneratzea

2025-2026 denboraldiko Errege Kopako final-zortzirenetan, txanda horretarako sailkatuta dauden euskal taldeei dagokienez, kanporaketa hauek izango dira: Reala-Osasuna, Alaves-Rayo Vallecano eta Cultural Leonesa-Athletic. Hala zehaztu du asteazkenean Madrilen egin duten zozketak; kanporaketak partida bakarrera jokatuko dituzte, eta urtarrilaren 13an, 14an edo 15ean izango dira.

Hala, Realak eta Osasunak, Anoetan, 2024-2025eko Errege Kopako final-laurdenetan jokatu zuten kanporaketa errepikatuko dute (orduan, Realak egin zuen aurrera, 2-0 irabazita); Alavesek, final-hamaseirenetan Sevilla kanporatu eta gero, Lehen Mailako beste aurkari bat hartuko du Mendizorrotzan; eta Athleticek Cuco Ziganda talde zuri-gorriko jokalari eta entrenatzaile ohiaren zelaian jokatuko du.

Hauek dira Errege Kopako final zortzirenetako kanporaketa guztiak:

Deportivo-Atletico Madril

Racing Santander-Bartzelona

Cultural Leonesa-Athletic

Albacete-Atletico Madril

Burgos-Valentzia

Betis-Elx

Reala-Osasuna

Alaves- Rayo Vallecano

Errege Kopa Athletic Club Alaves Real Sociedad Osasuna Euskal Derbia Anoeta Mendizorrotza Futbola

Iñaki Williams: "Agian hitzak ez ziren egokiak izan, baina ez naiz damutzen"

"Ikusitakoa ikusita, naturala izatea eta gauzak norberak pentsatzen duen bezala esatea... askotan kontu pixka bat izan behar da, baina egia da gure zaleentzat gogaikarria dela. Agian formak ez ziren zuzenak izan, baina ziurrenik bihar etxetik kanpo jokatzea bezala izango da, jarraitzaile asko izango ez ditugulako", deitoratu du aurrelari zuri-gorriak. Ernesto Valverde Athleticeko entrenatzailea, ostera, pragmatikoago azaldu da berriro. "Pozik gaude hemen", esan du. Hala ere, "beste formato batekin, gure publikoarekin, aukera gehiago izango genituzke", onartu du prestatzaile zuri-gorriak.

