Real Sociedad-Osasuna, Alavés-Rayo Vallecano y Cultural Leonesa-Athletic, en octavos de final de la Copa del Rey
La Copa del Rey de la temporada 2025-2026 ya conoce sus eliminatorias de octavos de final, tras el sorteo realizado este miércoles en Madrid; así, en lo que respecta a los equipos vascos clasificados para esta ronda, tendrán lugar los enfrentamientos Real Sociedad-Osasuna, Alavés-Rayo Vallecano y Cultural Leonesa-Athletic. Las eliminatorias, a partido único, se jugarán el 13, el 14 o el 15 de enero.
Así las cosas, la Real Sociedad y Osasuna reeditarán, en Anoeta, el pulso que mantuvieron en cuartos de final en la temporada 2024-2025 (la Real obtuvo, entonces, el pase, al ganar por 2-0), el Alavés recibirá en Mendizorrotza a su segundo rival de Primera División en esta edición de la Copa, tras eliminar al Sevilla en dieciseisavos de final, y el Athletic se enfrentará al equipo que dirige su exjugador y exentrenador Cuco Ziganda.
Estas son todas las eliminatorias de octavos de final de la Copa del Rey
Deportivo-Atlético Madrid
Racing Santander-FC Barcelona
Cultural Leonesa-Athletic
Albacete-Atlético Madrid
Burgos-Valencia
Betis-Elche
Real Sociedad-Osasuna
Alavés- Rayo Vallecano
Te puede interesar
Iñaki Williams: "Quizás las palabras no fueron las adecuadas, pero no me arrepiento"
"Visto lo visto el ser natural y decir las cosas como uno lo piensa ... muchas veces hay que tener algo de cuidado, pero si es verdad que sigue siendo una faena parta los athleticzales. Las formas igual no fueron las correctas, pero seguramente mañana será como jugar fuera de casa porque no tenemos muchos aficionados", ha lamentado el capitán rojiblanco. Por su parte, el entrenador del Athletic, Ernesto Valverde, ha vuelto a ser más pragmático, y se ha limitado a decir que "estamos contentos aquí". Aunque el técnico rojiblanco ha reconocido que "en otro formato, con nuestro público, podríamos tener más posibilidades".
El Eibar renueva a Ander Madariaga hasta 2028
El joven centrocampista de Berango (23 años) posee ficha del primer equipo armero desde esta temporada.
El Athletic aterriza en Yeda tras un vuelo de unas seis horas
El Athletic de Ernesto Valverde, ha tocado tierra alrededor de las 22:50 horas, y se ha dirigido después al Hotel Park Hyatt de la ciudad saudí, donde han sido agasajados a su llegada por los organizadores locales. Los futbolistas del equipo rojiblanco han llegado a la ciudad saudí después de un vuelo de unas seis horas de duración. Este martes, el Athletic se entrenará a las 18:00 (hora de Euskal Herria) en el estadio King Abdullah, escenario del partido, después de la rueda de prensa oficial que ofrecerán Iñaki Williams y Ernesto Valverde a partir de las 17:15 horas.
Horarios de los partidos de los equipos vascos en la jornada 21 de LaLiga EA Sports
Osasuna y Athletic disputarán sus compromisos ligueros el sábado 24 de enero, y la Real y el Alavés el domingo 25.
El Athletic parte hacia Yeda sin Yuri Berchiche y Aymeric Laporte en la convocatoria
El equipo rojiblanco ha llevado a cabo esta mañana un último entrenamiento en Lezama antes del viaje. Tras su llegada a Arabia Saudí, el conjunto bilbaíno se alojará en el Hotel Hyatt Jeddah.
El Athletic buscará su cuarta Supercopa sin Yuri ni Laporte, que no viajan a Arabia Saudí
El del miércoles será el duodécimo partido de los rojiblancos en el torneo. Además, Valverde encara la Supercopa con la posibilidad de conquistar su tercer título e igualar así a Cruyff y Guardiola.
La Real logra un valioso punto ante un duro Atlético (1-1)
El equipo vasco ha sabido reponerse al gol en contra y empatar por medio de Guedes, en la 18ª jornada de la LaLiga EA Sports.
Boyé: "Necesitábamos comenzar el año de una manera distinta"
El jugador del Alavés se ha mostrado satisfecho con el gol, pero ha lamentado que no han conseguido los tres puntos por falta de ocasiones durante el partido. No obstante, espera que de cara a las próximas jornadas puedan revertir la clasificación.
Alavés y Oviedo sellan el empate en un tenso choque (1-1)
Viñas ha adelantado a los visitantes, pero Boyé ha entrado desde el banquillo para salvar a su equipo.