Copa del Rey
Real Sociedad-Osasuna, Alavés-Rayo Vallecano y Cultural Leonesa-Athletic, en octavos de final de la Copa del Rey

Las eliminatorias, a partido único, se disputarán el 13, 14 o 15 de enero.
AIHEN (REALA) ETA VICTOR (OSASUNA).
Real Sociedad y Osasuna disputarán un derbi en octavos de final. Foto: Europa Press.
Euskaraz irakurri: Reala-Osasuna, Alaves-Rayo Vallecano eta Cultural Leonesa-Athletic, Errege Kopako final zortzirenetan
EITB

Última actualización

La Copa del Rey de la temporada 2025-2026 ya conoce sus eliminatorias de octavos de final, tras el sorteo realizado este miércoles en Madrid; así, en lo que respecta a los equipos vascos clasificados para esta ronda, tendrán lugar los enfrentamientos Real Sociedad-Osasuna, Alavés-Rayo Vallecano y Cultural Leonesa-Athletic. Las eliminatorias, a partido único, se jugarán el 13, el 14 o el 15 de enero.

Así las cosas, la Real Sociedad y Osasuna reeditarán, en Anoeta, el pulso que mantuvieron en cuartos de final en la temporada 2024-2025 (la Real obtuvo, entonces, el pase, al ganar por 2-0), el Alavés recibirá en Mendizorrotza a su segundo rival de Primera División en esta edición de la Copa, tras eliminar al Sevilla en dieciseisavos de final, y el Athletic se enfrentará al equipo que dirige su exjugador y exentrenador Cuco Ziganda.

Estas son todas las eliminatorias de octavos de final de la Copa del Rey

Deportivo-Atlético Madrid

Racing Santander-FC Barcelona

Cultural Leonesa-Athletic

Albacete-Atlético Madrid

Burgos-Valencia

Betis-Elche

Real Sociedad-Osasuna

Alavés- Rayo Vallecano

