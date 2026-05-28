El Bidasoa ficha a João Magalhães

El Club Deportivo Bidasoa ha anunciado que João Magalhães jugará en la entidad de Irún a partir de la próxima temporada. El jugador portugués llega procedente de FC Porto tras haber alcanzado un acuerdo de cesión de 6 meses, que pueden ser ampliados hasta el final de la temporada.

Nacido en 2006, el extremo llega al club guipuzcoano a “reforzar la plantilla aportando intensidad, compromiso defensivo y experiencia competitiva. Entre sus cualidades, destacan especialmente su capacidad de trabajo, su solidez en tareas defensivas y su físico, con 1,94 metros de altura, características que contribuirán al equilibrio y la consistencia del equipo”, indican.

Así, “desde el club queremos dar la bienvenida a João y desearle el mayor de los éxitos en esta nueva etapa defendiendo la camiseta del CD Bidasoa”, han añadido.