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Piotr Mielczarski no seguirá en el Bidasoa

El jugador continuará formando parte de la dinámica del equipo hasta el 1 de julio.
Piotr Mielczarski
Piotr Mielczarski. Foto: Bidasoa
Euskaraz irakurri: Piotr Mielczarskik ez du Bidasoan jarraituko
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KIROLAK EITB

Última actualización

El Bidasoa ha informado este viernes de que, tras el abono de la cláusula de rescisión de su contrato, el jugador Piotr Mielczarski quedará desvinculado de la entidad a partir del próximo 1 de julio.

Hasta entonces, el jugador continuará formando parte de la dinámica del equipo y estará a disposición del cuerpo técnico para afrontar los compromisos deportivos restantes de la temporada, incluido el final de la liga y la Copa del Rey.

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