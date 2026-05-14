El Bidasoa Irun ficha a Miguel Ángel Martín

El Bidasoa Irun ha alcanzado un acuerdo con el FC Barcelona y Miguel Martín Duque para que el jugador forme parte de la disciplina bidasotarra a partir de la próxima temporada.

Martín (Teguise, 2007) llegará a Artaleku procedente del Barcelona para reforzar el proyecto deportivo amarillo. El joven jugador cuenta ya con una destacada trayectoria en categorías inferiores, proclamándose campeón de Europa Junior con la selección española, subcampeón del Mundo Juvenil y campeón de España Juvenil con el Barça, además de haber debutado con el primer equipo azulgrana siendo todavía jugador juvenil. En la División de Honor Plata ha anotado 89 goles.

El canario también ha disputado un total de 14 partidos de Liga Asobal, en los que ha anotado 31 goles; asimismo, ha debutado en la EHF Champions League.