El Bidasoa Irún se medirá al Bathco Torrelavega en los cuartos de final de la Copa del Rey

El Irudek Bidasoa Irún se medirá al Bathco Torrelavega en los cuartos de final de la Copa del Rey, tal y como ha deparado el sorteo realizado este lunes. En caso de pasar de ronda, su rival de las semifinales será el ganador del Horneo Alicante-Bada Huesca.

El otro lado del cuadro lo completan los siguientes enfrentamientos; Barça-Recoletas Valladolid y el Viveros Herol Nava-Rebi Cuenca. Así, el Barça, vigente campeón de la Copa buscará defender su título.

La fase final se jugará del 5 al 7 de junio en el Centro de Tecnificación de Alicante. Concretamente, los cuartos de final se disputarán el viernes 5 de junio, las semifinales el sábado 6 y la final el domingo 7.