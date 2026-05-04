Copa del Rey
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El Bidasoa Irún se medirá al Bathco Torrelavega en los cuartos de final de la Copa del Rey

En caso de pasar de ronda, su rival de las semifinales será el ganador del Horneo Alicante-Bada Huesca.
Bidasoa-Montpellier-EHF-European-League

Los jugadores del Bidasoa. Imagen de archivo.

Euskaraz irakurri: Bidasoa Irunek Bathco Torrelavega izango du aurkari Errege Kopako final-laurdenetan
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E. I. I. | KIROLAK EITB

Última actualización

El Irudek Bidasoa Irún se medirá al Bathco Torrelavega en los cuartos de final de la Copa del Rey, tal y como ha deparado el sorteo realizado este lunes. En caso de pasar de ronda, su rival de las semifinales será el ganador del Horneo Alicante-Bada Huesca.

El otro lado del cuadro lo completan los siguientes enfrentamientos; Barça-Recoletas Valladolid y el Viveros Herol Nava-Rebi Cuenca. Así, el Barça, vigente campeón de la Copa buscará defender su título.

La fase final se jugará del 5 al 7 de junio en el Centro de Tecnificación de Alicante. Concretamente, los cuartos de final se disputarán el viernes 5 de junio, las semifinales el sábado 6 y la final el domingo 7.

Bidasoa Irun Copa del Rey Balonmano 2026

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