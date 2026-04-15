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Rodrigo Salinas dejará el Bidasoa Irun al final de la temporada 2025-2026

El jugador chileno, de 37 años, llegó al Bidasoa en 2017.
Rodrigo Salinas
Rodrigo Salinas, jugador del Bidasoa Irun; Foto: Bidasoa Irun
Euskaraz irakurri: Rodrigo Salinasek Bidasoa Irun utziko du 2025-2026 denboraldiaren amaieran
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E. I. I. | KIROLAK EITB

Última actualización

Rodrigo Salinas dejará el Bidasoa Irun al término de la temporada 2025-2026, tal y como ha anunciado el club vasco este miércoles.

El jugador chileno, de 37 años, llegó al Bidasoa en 2017; así, cuando deje el club, habrá cumplido ocho temporadas en el equipo guipuzcoano.

“Queremos agradecer a Rodrigo su dedicación y esfuerzo durante todos estos años, y le deseamos la mayor de las suertes en sus futuros retos, tanto profesionales como personales”, ha destacado el Bidasoa Irun, al hacerse eco de la noticia.

Bidasoa Irun Balonmano

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