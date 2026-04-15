Rodrigo Salinas dejará el Bidasoa Irun al final de la temporada 2025-2026

Rodrigo Salinas dejará el Bidasoa Irun al término de la temporada 2025-2026, tal y como ha anunciado el club vasco este miércoles.

El jugador chileno, de 37 años, llegó al Bidasoa en 2017; así, cuando deje el club, habrá cumplido ocho temporadas en el equipo guipuzcoano.

“Queremos agradecer a Rodrigo su dedicación y esfuerzo durante todos estos años, y le deseamos la mayor de las suertes en sus futuros retos, tanto profesionales como personales”, ha destacado el Bidasoa Irun, al hacerse eco de la noticia.