Xavi Tuà amplía su contrato hasta 2027
El jugador catalán ha jugado 25 partidos y ha marcado 64 goles, lo que supone una aportación destacada al equipo.
El Club Deportivo Bidasoa Irun ha llegado a un acuerdo con el jugador Xavi Tuà para renovar su contrato por una temporada, prolongando así su vinculación con la entidad de cara a la próxima temporada.
Desde su llegada en la presente temporada, Tuà ha disputado un total de 25 partidos oficiales: 16 de la Liga ASOBAL, 5 de la EHF European League, 1 en la Copa de España y 3 de la Copa Vasca. Tiempo en el que el jugador ha marcado 64 goles con una aportación destacada al equipo, lo que ha llevado al club a valorar muy positivamente su rendimiento e integración.
Con esta renovación, el Bidasoa consolida su apuesta por la continuidad y estabilidad del proyecto, con plena confianza en la evolución, compromiso y rendimiento mostrado por Xavi Tuá desde su llegada al club.
Te puede interesar
Niko Mindegia, nuevo fichaje del Bidasoa Irun
El jugador navarro se incorpora para reforzar el equipo para la próxima temporada, 2026-27.
Bidasoa Irun renueva a Leo Maciel hasta 2027 y anuncia la salida de Nacho Valles
El club guipuzcoano ha confirmado en los últimos días dos movimientos en su plantilla que afectan tanto a la portería como a la primera línea, con una renovación importante y una baja de cara a la próxima temporada.
Bidasoa dice adiós a la Liga Europea con una nueva derrota ante el Montpellier en Artaleku (34-36)
Los de Mozas ha realizado un gran primer tiempo y han logrado minimizar al equipo galo para irse al descanso con empate a 18. Sin embargo, a la vuelta de vestuarios ha vuelto a faltar energía para sujetar a los franceses, a pesar de llegar con opciones de empatar al final del choque.
Grave lesión de rodilla de Unai Barreto
El jugador ha sido sometido a pruebas tras la torsión sufrida en la rodilla izquierda en el partido ante el THW Kiel, que han confirmado una rotura completa del ligamento cruzado anterior, acompañada de roturas periféricas en ambos meniscos.
El Bidasoa se queda fuera de Europa tras la estelar actuación de Wolff y la victoria del Montpellier
El conjunto irundarra ha perdido por 27-20 en la cancha del THW Kiel, líder del grupo. El Montpellier, por su parte, se ha impuesto al Flensburg, por lo que el Bidasoa se ha quedado sin opciones de pasar a cuartos de final.
El Bidasoa busca en Kiel seguir con opciones en la EHF European League, este martes
El equipo vasco, si perdiera en Alemania ante el Kiel, podría quedar sin posibilidades de continuar en la competición, en caso de que el Montpellier ganara ante el Flensburg; si el Bidasoa gana, o si lo hiciera el Flensburg, todo quedaría pendiente del partido Bidasoa-Montpellier del día 10.
El Bidasoa aguanta al Kiel en Artaleku, pero le falta energía en el tramo final (32-37)
Los jugadores del equipo guipuzcoano tenían enfrente a una constelación de estrellas, pero Bidasoa no se ha amilanado por ello. El poderoso conjunto alemán se ha llevado la victoria, pero Irudek Bidasoa-Irun ha estado cerca durante muchas fases del partido, a tres goles en el minuto 50.
Alex Mozas: "Si vienen pensando en el partido del sábado, vamos a ganarles"
El Bidasoa-Irun se enfrentará este martes al Kiel en la EHF European League; el encuentro dará comienzo a las 20:45. El entrenador del equipo vasco ha subrayado lo especial que es este choque: "Uno se hace jugador o entrenador de balonmano por este tipo de partidos". EITB lo retransmitirá, a través de ETB4 y kirolakeitb.eus.
Bidasoa cae en Montpellier y se complica su clasificación (38-33)
El conjunto guipuzcoano ha perdonado en la primera parte al equipo galo, y en la segunda mitad ha perdido demasiados balones, que el conjunto francés ha aprovechado al contragolpe para finiquitar el partido.