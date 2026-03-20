RENOVACIÓN

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Xavi Tuà amplía su contrato hasta 2027

El jugador catalán ha jugado 25 partidos y ha marcado 64 goles, lo que supone una aportación destacada al equipo.

Bidasoa

Xavi Tuà. Foto: @CDBidasoaIrun

Euskaraz irakurri: Xavi Tuak kontratua luzatu du 2027ra arte
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EITB

Última actualización

El Club Deportivo Bidasoa Irun ha llegado a un acuerdo con el jugador Xavi Tuà para renovar su contrato por una temporada, prolongando así su vinculación con la entidad de cara a la próxima temporada.

Desde su llegada en la presente temporada, Tuà ha disputado un total de 25 partidos oficiales: 16 de la Liga ASOBAL, 5 de la EHF European League, 1 en la Copa de España y 3 de la Copa Vasca. Tiempo en el que el jugador ha marcado 64 goles con una aportación destacada al equipo, lo que ha llevado al club a valorar muy positivamente su rendimiento e integración.

Con esta renovación, el Bidasoa consolida su apuesta por la continuidad y estabilidad del proyecto, con plena confianza en la evolución, compromiso y rendimiento mostrado por Xavi Tuá desde su llegada al club.

Bidasoa Irun Balonmano

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