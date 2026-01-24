Beti-Onak EHF Europa Kopatik at geratu da
Nafarroako taldeak final-zortzirenetako itzulerako partida ere galdu du Bursa Buyuksehirren aurka (32-28).
Replasa Beti-Onakek ezin izan dio buelta eman Bursa Buyuksehirren aurka jokatu duen EHF Europa Kopako final-zortzirenetako kanporaketari, eta, itzulerako partida ere galduta (32-28), agur esan dio lehiaketari.
Joaneko partida 24-25 galdu ondoren, Miguel Etxeberriaren taldeak garaipena lortu behar zuen kanporaketari buelta eman eta aurrera egiteko.
Lehen zatia oso parekatua izan da. Beti-Onakek lehen golak egin ditu, baina Turkiako taldeak gol bakoitzari beste batekin erantzun dio, markagailuan alde egitea eragozteko. Markagailua berdinduta heldu da atsedenaldira, 15-15.
Aldageletatik bueltan, etxeko taldeak agintea hartu du, abantaila txiki bat lortu du markagailuan, eta nafarrek ezin izan dute irauli. Bigarren zatian ate aurrean eraginkortasunik ez izatea oztopo izan da Atarrabiako taldearentzat, eta nahiz eta Micaela Casasolak 8 gol egin dituen, galdu egin dute berriro, eta, ondorioz, txapelketatik kanpo geratu dira.
Zure interesekoa izan daiteke
Beti-Onakek kanporaketa irauli beharko du Turkian, Europako Kopan jarraitu nahi badu
Replasa Beti-Onakek 24-25 galdu du Turkiako Bursa Büyüksehir taldearen aurka etxean jokatu duen EHF European Cup txapelketako final-zortzirenetako joaneko partida. Horrenbestez, itzuliko norgehiagokan, markagailua irauli beharko du, kanporaketa gainditu eta hurrengo fasera pasatzeko.
Mariana Costa: "Gertatzen dena gertatzen dela, bi partidetan puntu positiboak lortzen saiatuko gara"
Replasa Beti-Onakek Bursa Büyüksehir Turkiako taldea hartuko du larunbat honetan, Europa Kopako final-zortzirenetako joaneko partidan; itzulikoa, berriz, astebete geroago jokatuko du. Mariana Costa jokalariak esan du bi partidak irabazten saiatuko direla.