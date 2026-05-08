El Beti-Onak cae 23-27 frente al Atlético Guardés y se queda fuera de la Copa de la Reina

Replasa Beti-Onak ha perdido 23-27 contra el Mecalia Atlético Guardés en los cuartos de final de la Copa de la Reina. El que se ha jugado en Illumbe ha sido un partido muy igualado, ya en la previa se anticipaba que sería uno de los más exigentes de toda la competición. Las navarras venían de caer en los cuartos de final de la Liga Guerreras Iberdrola tras desaprovechar un penalti con el que pudieron forzar la prórroga la pasada semana y hoy también ha terminado cediendo. De esta forma, su temporada ha llegado al final.

Eso sí, el ultimo enfrentamiento entre las navarras y el Mecalia Atlético Guardés hacía pensar que las posibilidades de victoria eran más que reales ya que fueron las de Miguel Etxeberria las que se llevaron el triunfo en Liga. Eso, unido a que las gallegas pudieran tener la mente puesta en la EHF European Cup en la que siguen vivas, llenaban de optimismo al conjunto navarro, que el año pasado logró el subcampeonato en esta competición..

La primera ventaja la ha tomado el Mecalia Atlético Guardés a poco del comienzo, pero las navarras pronto han neutralizado esa situación en unos minutos locos para tomar una ventaja de 3 goles (5-2). En ese contexto, la posesión del balón ha recaído sobre el conjunto gallego, que encontraba más dificultades que sus rivales para elaborar sus ataques. Mediado el primer periodo la ventaja seguía siendo de tres tantos (8-5) a pesar de que ha habido momentos en los que se ha reducido a menos. Aun así, el Mecalia Atlético Guardés no ha bajado los brazos y ha conseguido voltear el resultado para irse al descanso ganando por 9-10.

La segunda parte, en cambio, ha comenzado con un Replasa Beti-Onak más intenso y decidido que incluso ha logrado igualar el marcador en los primeros minutos (12-12). Parecía que iban a poder a recuperar el mando del juego las de Miguel Etxeberria. Sin embargo, en estos escenarios los realos se pagan caros y algunas concesiones de las navarras han permitido que el Mecalia Atlético Guardés pronto volviera a escaparse en el marcador. Las de Atarrabia han estado hasta el final dentro del partido, pero eso no ha impedido a las gallegas seguir controlando el partido hasta terminar ganándolo por 23-27.

El Mecalia Atlético Guardés jugará las semifinales contra el Rocasa Gran Canaria el sábado a las 16:15, que ha ganado 29-26 a KH-7 Granollers.