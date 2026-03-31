Miguel Etxeberriak Beti-Onak taldearekin berritu du, 2026-2027 denboraldirako

Hala, Etxeberriak, gutxienez, zortzi denboraldi jarraian emango ditu Nafarroako taldeko entrenatzaile bezala.

Miguel Etxeberria Beti-Onak

Miguel Etxeberriak zazpi denboraldi daramatza Beti-Onak taldea zuzentzen. Irudia: Replasa Beti-Onak.

J. E. R. | EITB

Miguel Etxeberriak Replasa Beti-Onak taldearekin berritu du, 2026-2027 denboraldirako, Atarrabiako klubak iragarri duenez. Hala, Etxeberriak, gutxienez, zortzi denboraldi jarraian emango ditu Nafarroako taldeko entrenatzaile bezala.

Klubaren iritziz, Etxeberriak “etengabe gora doan ibilbidea” darama. 2025-2026 denboraldian, Replasa Beti-Onak, egun, Guerreras Iberdrola Ligako bosgarren postuan dabil, eta, halaber, Donostian maiatzaren 8tik 10era bitartean jokatuko duten Erregina Kopa ari da prestatzen, ilusio handiz.

2025ean, Erregina Kopan ere, Beti-Onak, Etxeberriak zuzenduta, finalean aritu zen. 

Eskubaloia Emakume kirolariak Beti-Onak

