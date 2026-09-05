Rocasa Gran Canaria derrota al Bera Bera y conquista la Supercopa de España
El Super Amara Bera Bera no ha podido levantar la Supercopa de España tras caer derrotado con un ajustado 25-23 ante el Rocasa Gran Canaria en la final que se ha disputado este sábado en Vigo.
El partido, marcado por las graves lesiones de la portera Lourdes Guerra y la lateral Carmen Arroyo en la primera parte, arrancó con mucha igualdad, pese a que Almudena Rodríguez castigaba con facilidad a la defensa vasca y Kelly Fonkeng mandaba en los seis metros.
El intercambio de golpes se mantuvo hasta que en la recta final del primer tiempo un apagón ofensivo del Bera Bera permitió al Rocasa marcharse en el marcador (13-10), aunque las donostiarras reaccionaron rápido con un parcial 1-4 para irse igualadas al intermedio (14-14).
Jon Begiristain movió su portería en el descanso y la internacional Lucía Prades subió el nivel de la francesa Amandine Balzinc. Apoyándose en cuatro paradas suyas, una de ellas un lanzamiento desde los siete metros, el Bera Bera culminó su remontada e incluso disfrutó de un ataque para situar el 14-17, pero Melinda Louis falló desde el extremo.
Rocasa estaba atascada, pero Almudena Rodríguez, bajo amenaza de pasivo, sacó a relucir su brazo para que las canarias celebrasen su primer gol de la segunda parte sobrepasado el minuto 6.
Esa acción marcó un punto de inflexión en el partido porque Rocasa subió su nivel de intensidad en defensa. Desde ahí empezó a crecer. Al Bera Bera le costaba un mundo encontrar un hueco en la defensa canaria, y eso no tardó en reflejarse en el marcador.
Del 14-16 se pasó al 18-16. Bera Bera estaba tocada. Solo las paradas de Prades -sacó a la extremo Iria Ranz un lanzamiento para el 22-18- y un par de regalos del Rocas la mantuvieron en el encuentro. El técnico canario, Dejan Ojeda, paró el choque cuando las donostiarras se situaron a uno (21-20, min.50).
El partido estaba igualado al máximo. Bera Bera disfrutó un ataque para empatar muchos minutos después, pero la japonesa Sora Ishikawa perdió el balón, antes de que Almudena Rodríguez forzase un penalti que Eider Poles no falló.
La final tenía color amarillo, pero un gol rápido de Alexandra Shunu y una exclusión de Almudena Rodríguez dieron vida al Bera Bera, que falló otra vez desde el extremo para empatar, esta vez Maitane Etxeberria, que acababa de entrar.
El campeón de la Copa de la Reina logró entrar en los últimos segundos con opciones de forzar la tanda de penaltis, pero Ana Belén Palomino sacó el lanzamiento de Elba Álvarez y Fernanda Lima cerró el triunfo del Rocasa.
Te puede interesar
Maitane Etxeberria: “Estamos preparadas para lo que viene”
El Super Amara Bera Bera ha realizado la presentación del equipo de esta temporada en el Aquarium de Donostia. El cambio más evidente ha sido el del entrenador, Jon Begiristain.
Super Amara Bera Bera presenta sus nuevas equipaciones
El Super Amara Bera Bera ha iniciado una nueva etapa en la que ha presentado las equipaciones que utilizará el equipo donostiarra la próxima temporada, en un acto en el que han participado la capitana Maitane Etxeberria, la jugadora Anne Erauskin y el nuevo entrenador Jon Begiristain.
El Super Amara Bera Bera comienza la pretemporada con la presentación de sus nuevos fichajes
Amandine Balzinc, Alexandra Shunu y Marie Louis son las tres ultimas jugadoras en incorporarse al club donostiarra.
La jugadora del Bera Bera, Elke Karsten, será operada por una lesión en el hombro
La lateral argentina será operada a finales de junio de la grave lesión en su hombro, que podría mantenerle hasta seis meses de baja.
Bera Bera, inscrito para jugar en la Liga Europea 2026-2027
Super Amara Bera Bera se ha inscrito en la European League 2026-27, una competición en la que espera comenzar con las eliminatorias en noviembre.
El Bera Bera anuncia el fichaje de Alexandra Shunu
Angoleña de 28 años, juega de lateral derecho y llega a Donostia después de haber jugado en el Benfica las tres últimas campañas.
Amandine Balzinc reforzará la portería del Bera Bera hasta 2028
La guardameta francesa llega procedente del Mecalia Atlético Guardés para incorporarse al proyecto donostiarra durante las dos próximas temporadas.
Imanol Álvarez: “En el Bera Bera encontré una familia, una manera de hacer, y quiero disfrutar de eso”
Hemos estado con Imanol Álvarez tras dar por finalizada su etapa en el Bera Bera. Han quedado segundas en liga, pero el de Ermua está “muy orgulloso de ello”. Ahora, el quipo queda en manos de Jon Begiristain, que a su parecer es la persona más adecuada para el puesto, aun así, el exentrenador seguirá en el Bera Bera y acudiendo al Gasca.
Elke Karsten e Imanol Álvarez coinciden en destacar el buen partido del Bera Bera en Gran Canaria, y felicitan al Rocasa por su título
El equipo donostiarra ha caído en Telde, por 26-23, en el segundo encuentro del play-off final de la Liga Guerreras Iberdrola; de esta forma, el Rocasa se ha hecho con el triunfo en el campeonato.