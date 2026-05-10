Bera Berak historia egin du Erregina Kopa hamargarrenez irabazita, laugarrena jarraian

Donostiako taldeak Atletico Guardes menderatu du finelan. Exijentzia handiko partida izan da, bi taldeek hiru norgehiagoka jokatu dituztelako hiru egunetan.

KIROLAK EITB

Super Amara Bera Berak bere hamargarren Erregina Kopa irabazi du, laugarrena jarraian, historia egiten jarraitzeko. Imanol Alvarezen taldeak 26-21 garaitu du Mecalia Atletico Guardes finalean, Illumben. Gipuzkoako taldearen hemezortzigarrena izan da txapelketa honetan.

Donostiako taldeak hasieratik kontrolatu du exijentzia handiko partida, Erregina Kopa osoa asteburu honetan jokatu baita Illumben. 

Finalaurrekoetan uste baino gehiago sufritu ostean, Imanol Alvarezen taldeak dena eman du hasieratik. Edonola ere, bi taldeek hirugarren partida jarraian jokatzen ari zirela nabaritu da; are gehiago Atletico Guardesen kasuan, luzapena jokatu behar izan baitzuen finalerako txartela eskuratzeko.

Horren erakusgarri izan da bi taldeek hainbat jaurtiketa huts egin izana, eta erasoko jokoan ere faltak bata bestearen atzetik egin izana. Gainera, atezainek geldiketa erabakigarriak egin dituzte, eta, hori dela eta, lehen minutuetan oso gol gutxi izan dira.

Hala ere, Donostiako taldeak 4 goleko errenta lortu du lehen laurdenerako (8-4), eta abantaila horri eutsi dio atsedenaldia iritsi denerako (11-7). 

Bigarren zatian, Atletico Guardesek behera egin du fisikoki, eta horrek aukera eman dio Imanol Alvarezi bere jokalarien minutuak hobeto kudeatzeko. Bera Berak aurrerapausoa eman du orduan, norgehiagoka bere alde apurtzeko asmoz.

Halako batean, baina, Bera Bera jokalari bat gutxiagorekin zegoela baliatuta, Pontevedrako taldeak aldea murriztu du (16-14) eta partida berdintzeko bidean jarri da.

Hala ere, ez da horrelakorik gertatu. Berriro zazpi zazpiren kontra aritu direnean, Imanol Alvarezen taldeak zuloa egin du markagailuan Berak Berak bere historiako hamargarren Erregina Kopa irabazteko.

Gaurkoa final berezia izan da Ermuko entrenatzailearentzat; izan ere, denboraldiaren amaieran utzi egingo du Bera Bera. Imanol Alvarezek 18 titulu bereganatu ditu Donostiako klubarekin: 6 Liga, 6 Erregina Kopa eta 6 Superkopa. Eta agur esan aurretik, palmares hori handitu dezake, Bera Berak Liga irabazten badu.

FITXA TEKNIKOA

26 - Super Amara Bera Bera: Prades eta Wigins atezainak, Amores (1), Arroyo (5), Elba Alvarez (7, 5 penaltiz), Rodrigues (1), Etxeberria (3), Laura Hernandez, Ogonovszki (3), Kruijswik, Elke Karsten (2), Erauskin (1), Gavilan (3), Ishikawa, Urretabizkaia, Fresco.

21 - Mecalia Atletico Guardes: Mínguez eta Balzinc atezainak, Mendoza, Hauptman (3), Sempere, Cacheda (1), Tellez (5), Palomo (1), Serrano, Castro, Maria Sancha (5, 2 penaltiz), Ramos (5), Elena Martínez, Cifuentes, Gil, Portillo (1).

Markagailua, bost minututik bost minutura: 1-1; 1-1; 5-3; 7-4; 9-7; 11-7 (atsedenaldia); 15-9; 16-12; 18-15; 22-18; 25-20; 26-21.

Epaileak: Alejandro Hoz eta Axel Riloba. 

Imanol Alvarez Bera Bera
18:00 - 20:00
Emakume kirolariak Bera Bera Eskubaloia

