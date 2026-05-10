Erregina Kopako finala: Bera Bera vs Atletico Guardes
Super Amara Bera Bera eta Mecalia Atletico Guardes taldeek jokatuko dute Erregina Kopako finala. Partida zuzenean izango da ikusgai EITBn.
Elke Karsten: “Final bat geratzen zaigu eta irabazi egin behar dugu"
Super Amara Bera Berak Erreginaren Kopako finala jokatuko du igande honetan, finalerdietan Elda 25-23 mendean hartuta.
Bera Bera Erregina Kopako finalerako sailkatu da Eldari 25-23 irabazita
Donostiako taldeak garaiz erreakzionatu du, eta finalerako sailkatu da, asko sufrituta. Finalean, Atletico Guardes izango dute aurkari, eta EITBk zuzenean emango du, 13:30etik aurrera.
Bera Berak Aula Valladolid menderatu du (32-26), eta Elda izango du aurkari Erregina Kopako finalerdietan
Finalaurreko hori larunbatean jokatuko dute, 18:45ean, eta irabazlea Rocasaren edo Atletico Guardesen aurka arituko da igandean, finalean. Final laurdenetako kanporaketan, ostiralean, Imanol Alvarezen taldeak merezita hartu du mendean Aula Valladolid, Illunben.
Pozik eta gogotsu dago Bera Bera, Koparen atarian
Imanol Alvarez entrenatzailearekin batera, Anne Erauskin eta Maitane Etxeberria jokalariek agerraldia egin dute, ostiraleko Erregina Kopako partidaren atarian nola diren kontatzeko.
Bera Berak 24-20 irabazi dio Sporting La Riojari eta finalerdietarako sailkatu da
Joaneko partidan lortutako bi goleko aldea baliatu eta donostiarrek ondo itxi dituzte Guerreras Iberdrola Ligako final-laurdenak, Gascan, ikusleen aurrean.
Anne Erauskin, Bera Berako jokalaria: “Hasieratik oso kontzentratuta irten behar dugu”
Anne Erauskin Super Amara Bera Beraren kapitainak larunbat honetan duten hitzordu garrantzitsuaz hitz egin du hedabideen aurrean. Sporting La Riojaren aurka jokatuko dute, Ligako final-laurdenetako itzuliko partida, eta bi goleko abantaila du Donostiako taldeak.
Bera Berak lehen kolpea eman du ligako final-laurdenetako joanekoan (23-25)
Gipuzkoarrek La Rioja izan dute arerio etxetik kanpo. Lehen zatian atzetik joan dira markagailuan baina, atsedenaldirako berdindu ostean, bi goleko aldea lortu dute itzuliko neurketari begira.
Lyndie Tchaptchetek eskafoideko haustura dauka, eta ezingo du jokatu denboraldia amaitu baino lehen
Bera Berako piboteari ebakuntza egingo diote; horrela, ezingo dio pistan agur esan talde gipuzkoarrari.
Maitane Etxeberria: “Logroñora joatea tokatzen zaigu eta zaila egiten zaigu han jokatzea”
Ohorezko Mailako final laurdenetako play-offak jokatuko ditu Bera Berak larunbatean, Logroñon. Maitane Etxeberriak adierazi duenez, Grafometal Sporting La Rioja taldearen aurkako partida ez da erraza izango, baina “datorrena polita” dela eta gogoz daudela azaldu du.