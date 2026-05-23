LIGA GUERRERAS IBERDROLA
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Super Amara Bera Bera disputará la final por el título de liga tras eliminar al Porriño

Las de Imanol Álvarez se impusieron a domicilio en el partido de ida (28-32) que jugaron en tierras gallegas, mientras que este sábado el encuentro del Gasca ha terminado con un empate a 33. 

Bera Bera vs Porriño
Euskaraz irakurri: Super Amara Bera Berak ligako finala jokatuko du, Porriño kanporatuta
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G. P. A. | KIROLAK EITB

Última actualización

El Super Amara Bera Bera ha logrado el billete para disputar la final por el título de la Liga Guerreras Iberdrola tras eliminar en la semifinal al Porriño. En el partido de ida, las de Imanol Álvarez se impusieron a domicilio por 28-32 y hoy, en el Gasca, el choque de vuelta ha finalizado con un empate (33-33) que clasifica al equipo donostiarra para la gran cita. 

Seguirá ampliación.

Bera Bera Balonmano

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