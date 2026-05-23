Super Amara Bera Bera disputará la final por el título de liga tras eliminar al Porriño

El Super Amara Bera Bera ha logrado el billete para disputar la final por el título de la Liga Guerreras Iberdrola tras eliminar en la semifinal al Porriño. En el partido de ida, las de Imanol Álvarez se impusieron a domicilio por 28-32 y hoy, en el Gasca, el choque de vuelta ha finalizado con un empate (33-33) que clasifica al equipo donostiarra para la gran cita.

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