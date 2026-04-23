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Lyndie Tchaptchet tiene rotura de escafoides, y se perderá lo que queda de temporada

La pivote del Bera Bera será intervenida quirúrgicamente; de esta forma, no podrá despedirse del equipo vasco en la pista.
Lyndie Tchaptchet (Bera Bera )
Lyndie Tcaptchet jugadora del Bera Bera; Foto: Bera Bera
Euskaraz irakurri: Lyndie Tchaptchetek eskafoide-haustura du, eta denboralditik geratzen dena galduko du
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E. I. I. | KIROLAK EITB

Última actualización

La jugadora del Bera Bera Lyndie Tchaptchet tiene rotura de escafoides, en la muñeca izquierda, y se perderá lo que queda de temporada, tal y como ha informado el club donostiarra este jueves. La pivote será intervenida quirúrgicamente, y no podrá despedirse del equipo vasco en la pista.

Al igual que Ester Somaza, que se ha roto el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, Tchaptchet se ha lesionado en la última semana internacional: Somaza, en un entrenamiento en Grecia; Tchaptchet, jugando ante Israel.

La de Lyndie Tchaptchet es una lesión “que duele aún más, porque no podremos despedirnos de ella en la pista como se merece”, ha lamentado el Bera Bera, en sus redes sociales.

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