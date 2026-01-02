BALONMANO
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Lyndie Tchaptchet no continuará en el Super Amara Bera Bera en la temporada 2026-27

La pivote internacional navarra ha aceptado la oferta de un club con ambiciosos objetivos en la Champions League tras dos temporadas repletas de éxitos en Donostia
Lyndie Tchaptchet

Lyndie Tchaptchet. Foto: BERABERA.

Euskaraz irakurri: Lyndie Tchaptchetek ez du Super Amara Bera Beran jarraituko 2026-27 denboraldian

Última actualización

La pivote internacional navarra Lyndie Tchaptchet causará baja en el Super Amara Bera Bera de cara a la temporada 2026-27. La jugadora ha aceptado la oferta de un club europeo con grandes aspiraciones en la Champions League. 

Tchaptchet llegó al Super Amara Bera Bera en la temporada 2023-24 y desde entonces se ha convertido en una pieza clave en los éxitos del conjunto donostiarra. En este periodo, la pivote ha conquistado todos los títulos nacionales en juego, incluidos dos tripletes consecutivos, además de la Supercopa Ibérica celebrada en Iruñea.

Su rendimiento, tanto en competiciones europeas con el Super Amara Bera Bera, especialmente en la European League, como con la selección española, donde ha dejado muestras constantes de su calidad, ha incrementado notablemente su exposición internacional. Este protagonismo ha despertado el interés de clubes con grandes aspiraciones en el panorama europeo.

La jugadora de Atarrabia continuará defendiendo la camiseta del Super Amara Bera Bera hasta el final de la presente temporada, con objetivos todavía por alcanzar como la conquista de la liga regular y la lucha por adjudicarse la Copa de Donostia del mes de mayo y el play-off de la Liga Guerreras Iberdrola.

Mujeres deportistas Bera Bera Balonmano

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X