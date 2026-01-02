Lyndie Tchaptchet no continuará en el Super Amara Bera Bera en la temporada 2026-27

La pivote internacional navarra Lyndie Tchaptchet causará baja en el Super Amara Bera Bera de cara a la temporada 2026-27. La jugadora ha aceptado la oferta de un club europeo con grandes aspiraciones en la Champions League.

Tchaptchet llegó al Super Amara Bera Bera en la temporada 2023-24 y desde entonces se ha convertido en una pieza clave en los éxitos del conjunto donostiarra. En este periodo, la pivote ha conquistado todos los títulos nacionales en juego, incluidos dos tripletes consecutivos, además de la Supercopa Ibérica celebrada en Iruñea.

Su rendimiento, tanto en competiciones europeas con el Super Amara Bera Bera, especialmente en la European League, como con la selección española, donde ha dejado muestras constantes de su calidad, ha incrementado notablemente su exposición internacional. Este protagonismo ha despertado el interés de clubes con grandes aspiraciones en el panorama europeo.

La jugadora de Atarrabia continuará defendiendo la camiseta del Super Amara Bera Bera hasta el final de la presente temporada, con objetivos todavía por alcanzar como la conquista de la liga regular y la lucha por adjudicarse la Copa de Donostia del mes de mayo y el play-off de la Liga Guerreras Iberdrola.