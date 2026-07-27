Múltiples medallas para la delegación vasca en el Campeonato de España de Atletismo
Además del oro en triple salto de Carrascal, destaca el oro en 4X100 relevos de Serrano, San Juan, Larrauri y Trecet, así como la victoria en pértiga del navarro Manu Quijera.
El Campeonato de España de Atletismo al Aire Libre disputado en Málaga este fin de semana ha dejado diversas medallas para la delegación vasca.
Al oro en triple salto al aire libre de Eneko Carrascal, le han seguido la victoria en 4x100 relevos de los atletas de la Real Sociedad Ibai Serrano, Daniel San Juan, Joseba Larrauri y Oihan Trecet con un tiempo de 39:85 segundos. Destaca, asimismo, el oro en jabalina del navarro Manu Quijera, con una marca de 76,41 metros, seguido por su hermano, Nico, que ha obtenido la plata, con un lanzamiento de 74,59 metros.
Asier Añorga ha logrado la plata en pértiga y Asier Martínez ha hecho lo propio en 110 metros vallas. Completan el medallero vasco dos bronces: uno de ellos se lo ha colgado Iratxe Tejero, en 100 metros vallas; y el otro ha sido para Andoni Calbano, en los 200 metros lisos.
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Mikel Arrasate gana la medalla de oro y Helene Alberdi la de bronce en el Europeo de Triatlón de Media Distancia
El lekeitiarra ha logrado la medalla de oro (3h10:38) imponiéndose con casi un minuto de ventaja en meta al hasta entonces campeón continental, Guillem Montiel.
Martin Segurola e Irati Mitxelena, protagonistas en el Meeting de Ordizia
Martin Segurola batió el récord de Euskadi con un espectacular final en 800 metros, mientras que Irati Mitxelena logró un salto de seis metros y 77 centímetros, marca mínima para participar en el Campeonato de Europa.
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La décima edición de la Ordizia Meeting contará con un mayor aforo en el estadio de Altamira
El próximo sábado el Mitin Internacional José Antonio Peña acogerá pruebas de 100, 110 vallas, 400, 800 y 1500 metros, longitud y peso, tanto en categoría masculina como en la femenina. El mitin, que pertenece a la categoría continental tour bronce, podrán seguirlo en directo el sábado a partir de 17:45 horas en kirolakeitb.eus, de las 19:45 horas en ETB1On y de las 21:00 horas en ETB1.
Irati Mitxelena: “Ordizia Meeting es una de mis competiciones favoritas; a ver si traemos el record de vuelta a casa”
La atleta Irati Mitxelena será uno de los atractivos del Ordizia Meeting. La donostiarra ya se ha estabilizado entre las mejores en salto de longitud. Esta será la sexta vez que compita en este mtin, aun así, afirma que cada vez que va intenta dar lo mejor de sí.
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En categoría masculina, Antonio Benito, y en femenina, Alanis Siffert, han ganado el Triatlón de Zarautz, donde ambos partían como favoritos, por lo que no ha habido sorpresas. En categoría masculina, Mikel Arrasate ha realizado un gran trabajo y ha sido segundo. En féminas, Helene Alberdi ha sido segunda.
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