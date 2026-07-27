Múltiples medallas para la delegación vasca en el Campeonato de España de Atletismo

El Campeonato de España de Atletismo al Aire Libre disputado en Málaga este fin de semana ha dejado diversas medallas para la delegación vasca.

Al oro en triple salto al aire libre de Eneko Carrascal, le han seguido la victoria en 4x100 relevos de los atletas de la Real Sociedad Ibai Serrano, Daniel San Juan, Joseba Larrauri y Oihan Trecet con un tiempo de 39:85 segundos. Destaca, asimismo, el oro en jabalina del navarro Manu Quijera, con una marca de 76,41 metros, seguido por su hermano, Nico, que ha obtenido la plata, con un lanzamiento de 74,59 metros.

Asier Añorga ha logrado la plata en pértiga y Asier Martínez ha hecho lo propio en 110 metros vallas. Completan el medallero vasco dos bronces: uno de ellos se lo ha colgado Iratxe Tejero, en 100 metros vallas; y el otro ha sido para Andoni Calbano, en los 200 metros lisos.