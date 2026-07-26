Atletismo
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Eneko Carrascal, aire libreko jauzi hirukoitzeko Espainiako txapeldun berria

Realeko atletak Espainiako Txapelketa irabazi du Malagan, aire librean, 16,50 metroko markarekin, eta arrakasta hori neguan lortutako tituluari gehitu behar zaio.       

Eneko Carrascal
Eneko Carrascal. Foto: RFEA
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KIROLAK EITB

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Eneko Carrascal Arrasateko jauzilariak Espainiako Kanpoko Txapelketa Absolutua irabazi du. Gipuzkoarrak hirugarren saiakeran lortu du urrezko domina, 16,50 metroko jauzi ikusgarri bati esker.

Pistan haize zakarra zebilen arren, Carrascal nagusi izan da final osoan zehar. Izan ere, Ramon Adalia (zilarrezko domina, 16,34 metro) eta Marcos Ruiz (brontzezko domina, 16,28 metro) garaitu ditu.

Garaipen honek balio berezia du, bi arrazoirengatik. Batetik, Carrascalek denboraldi bikaina borobildu du, urteko Espainiako bi txapelketa nagusiak irabazita: neguan pista estaliko txapelketa, eta orain aire zabalekoa. Bestetik, Gipuzkoako atletismoan mugarria izan da, 1982az geroztik lurraldeko jauzilari batek ere ez baitzuen txapelketa hau irabaztea lortu.

Atletismoa

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