Eneko Carrascal, campeón de España al aire libre en triple salto

El saltador de Arrasate Eneko Carrascal es el nuevo campeón de España absoluto de triple salto al aire libre. El atleta vasco ha logrado la medalla de oro en el torneo de Málaga gracias a un gran salto de 16,50 metros en su tercer intento.

A pesar de que el viento soplaba fuerte en la pista, Carrascal dominó la final de principio a fin. Con esta victoria ha superado a sus rivales Ramón Adalia (plata con 16,34 metros) y Marcos Ruiz (bronce con 16,28 metros).

Este triunfo tiene un significado especial por partida doble. Por un lado, Carrascal culmina un año perfecto al conquistar los dos títulos estatales más importantes de la temporada: el de pista cubierta, logrado en invierno, y el campeonato al aire libre. Por otro, entra en la historia del atletismo guipuzcoano, ya que ningún saltador del territorio había vuelto a ganar este título desde 1982.