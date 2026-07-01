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La décima edición de la Ordizia Meeting contará con un mayor aforo en el estadio de Altamira

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18:00 - 20:00
Presentación de la décima edición de la Ordizia Meeting. Imagen: EITB
Euskaraz irakurri: Bideoa: Ordizia Meeting, Jose Antonio Peña Nazioarteko Mitinaren hamargarren edizioaren aurkezpena
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KIROLAK EITB

Última actualización

El próximo sábado el Mitin Internacional José Antonio Peña acogerá pruebas de 100, 110 vallas, 400, 800 y 1500 metros, longitud y peso, tanto en categoría masculina como en la femenina. El mitin, que pertenece a la categoría continental tour bronce, podrán seguirlo en directo el sábado a partir de 17:45 horas en kirolakeitb.eus, de las 19:45 horas en ETB1On y de las 21:00 horas en ETB1.

Atletismo

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