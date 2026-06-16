El estadounidense Noah Lyles ha establecido un nuevo récord del mundo de los 150 metros tras detener este martes el crono en la reunión de Ostrava (República Checa) en un tiempo de 14.67 segundos.

Lyles, vigente campeón olímpico de los 100 metros y del mundo de los 200, ha rebajado en 25 centésimas la anterior plusmarca universal en posesión del jamaicano Kishane Thompson con un registro de 14.92 desde el pasado 4 de abril.