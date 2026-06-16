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Noah Lyles para el crono en 14.67 segundos en Ostrava, récord del mundo de los 150 metros

El atleta estadounidense, vigente campeón olímpico de los 100 metros y del mundo de los 200, ha rebajado en 25 centésimas la anterior plusmarca universal en posesión del jamaicano Kishane Thompson.
Ostrava (Czech Republic), 16/06/2026.- (from L) Noah Lyles of the USA, Gout Gout of Australia and Sinesipho Dambile of South Africa compete in the Men's 150m race at the 65th Gold Spike athletics meeting in Ostrava, Czech Republic, 16 June 2026. Lyles clocked a new World Record of 14.67 seconds. (República Checa, Sudáfrica) EFE/EPA/MARTIN DIVISEK

El estadounidense Noah Lyles durante la carrera. Foto: EFE

Euskaraz irakurri: Noah Lyles, munduko marka berria 150 metroetan
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AGENCIAS | EITB

Última actualización

El estadounidense Noah Lyles ha establecido un nuevo récord del mundo de los 150 metros tras detener este martes el crono en la reunión de Ostrava (República Checa) en un tiempo de 14.67 segundos.

Lyles, vigente campeón olímpico de los 100 metros y del mundo de los 200, ha rebajado en 25 centésimas la anterior plusmarca universal en posesión del jamaicano Kishane Thompson con un registro de 14.92 desde el pasado 4 de abril.

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