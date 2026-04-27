"Hace 30 años no me imaginaba que yo en vida iba a ver a un hombre bajar de las dos horas en un maratón oficial", ha declarado el vitoriano Martín Fiz, campeón del mundo de maratón en Gotemburgo en 1995. El alavés cree que se han unido todos los ingredientes: atletas de primera categoría, evolución en calzado, alimentación e hidratación personalizada.