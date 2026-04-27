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Martín Fiz tras el récord de Sebastian Sawe: “Es el inicio de una nueva era"

Martin-Fiz-Kejelcha-Sawe-Kiplimo
18:00 - 20:00
El vitoriano Martín Fiz, campeón del mundo de maratón en Gotemburgo en 1995, y el keniano Sabastian Sawe, primero en bajar de las dos horas en maratón. Imagen: EITBKirolak / Europa Press
Euskaraz irakurri: Bideoa: Martin Fizen adierazpenak Londresko maratoian Sebastian Saweren munduko errekorraren ostean
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E. L. H. | KIROLAK EITB

Última actualización

"Hace 30 años no me imaginaba que yo en vida iba a ver a un hombre bajar de las dos horas en un maratón oficial", ha declarado el vitoriano Martín Fiz, campeón del mundo de maratón en Gotemburgo en 1995. El alavés cree que se han unido todos los ingredientes: atletas de primera categoría, evolución en calzado, alimentación e hidratación personalizada.

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