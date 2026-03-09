Ander Garaiar bate el récord mundial sub20 del relevo mixto 4x100 en Sant Celoni

El atleta oiartzuarra Ander Garaiar ha establecido este fin de semana un nuevo récord del mundo en el relevo mixto 4x100 de la categoría sub20 durante una prueba disputada en el municipio catalán de Sant Celoni. El logro ha llegado junto a un cuarteto formado por Garaiar y los madrileños Hugo Fernández Oliver y María Carla Retana, además de la navarra Carla Aguirre, que han detenido el cronómetro en 4:5, la mejor marca registrada hasta la fecha en esta disciplina en categoría sub20.

Con esta actuación, Garaiar ha sumado un nuevo reconocimiento a un palmarés en constante crecimiento. El velocista ya había alcanzado uno de los mayores hitos de su trayectoria en agosto de 2025, cuando conquistó el oro en los 100 metros lisos en el Campeonato de Europa sub20 celebrado en Finlandia, imponiéndose con una marca de 10.40.