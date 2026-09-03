2026ko Kontxako Banderaren emakumezkoen sailkatze estropadaren irteera ordena
Irteeran lehena Hibaika izango da, eta Amegrove arduratuko da erlojupekoa ixteaz.
Ostegun eguerdian zozkatu dute arratsaldean erlojupeko modalitatean jokatuko den 2026ko emakumezkoen Kontxako Banderarako sailkatzeko estropadaren irteera ordena. Sailkatze-proba kirolakeitb.eus-en eta ETB1en izango da ikusgai, zuzenean, 17:40tik aurrera.
Zozketaren emaitzaren arabera, Hibaika izango da lehena arraun egiten, eta Zarautzek itxiko du lehenengo multzoko traineruen txanda. Ondoren, bigarren multzokoek ekingo diote lehiari: Deustu abiatuko da guztien aurretik; azkena, berriz, Amegrove izango da.
Irteera ordena
A multzoa
1. Hibaika
2. Donostiarra
3. Perillo
4. Astillero
5. Zumaia
6. Hondarribia
7. Orio
8. San Juan
9. Tolosaldea
10. Zarautz
B multzoa
11. Deustu
12. Castropol
13. Esteirana
14. Chapela
15. Ondarroa
16. Tiran
17. Lekittarra
18. Kaiku
19. Amegrove
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ZUZENEAN: Kontxako Banderako emakumezkoen sailkatze-estropada
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ZUZENEAN: Kontxako Banderako gizonezkoen sailkatze-estropada
Ikusi, zuzenean, 2026ko Kontxako Banderaren gizonezkoen sailkatze-estropadaren emisioa, irailaren 2an, 17:40etik aurrera. Aurreikuspenen arabera, Oriok, Zierbenak, Bermeok, Getariak eta Hondarribiak aukera handiak dituztela sailkatzea lortzeko, eta Lekittarrak eta Ondarroak ere, esperotako mailan egotekotan, sailkapena lor dezakete. Alabaina, Santurtzik, San Juanek, Aresek, Chapelak, Deustuk eta Zarautzek aukera dute aurrekoak estutzeko.
2026ko Kontxako Banderaren gizonezkoen sailkatze estropadaren irteera ordena
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