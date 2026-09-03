EMAKUMEZKOEN SAILKATZE ESTROPADA

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2026ko Kontxako Banderaren emakumezkoen sailkatze estropadaren irteera ordena

Irteeran lehena Hibaika izango da, eta Amegrove arduratuko da erlojupekoa ixteaz.

Astillero (Euskotren Liga)

Astillero irteera hartuko duen laugarren taldea izango da. Argazkia: Aitor Arrizabalaga / ACT.

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Azken eguneratzea

Ostegun eguerdian zozkatu dute arratsaldean erlojupeko modalitatean jokatuko den 2026ko emakumezkoen Kontxako Banderarako sailkatzeko estropadaren irteera ordena. Sailkatze-proba kirolakeitb.eus-en eta ETB1en izango da ikusgai, zuzenean, 17:40tik aurrera.

Zozketaren emaitzaren arabera, Hibaika izango da lehena arraun egiten, eta Zarautzek itxiko du lehenengo multzoko traineruen txanda. Ondoren, bigarren multzokoek ekingo diote lehiari: Deustu abiatuko da guztien aurretik; azkena, berriz, Amegrove izango da.

Irteera ordena

A multzoa

1. Hibaika

2. Donostiarra

3. Perillo

4. Astillero

5. Zumaia

6. Hondarribia

7. Orio

8. San Juan

9. Tolosaldea

10. Zarautz

B multzoa

11. Deustu

12. Castropol

13. Esteirana

14. Chapela

15. Ondarroa

16. Tiran

17. Lekittarra

18. Kaiku

19. Amegrove

Emakume kirolariak Arrauna Astillero Donostiarra Kaiarriba Hibaika Orio San Juan Tolosaldea Zumaia Kontxako Bandera

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Arrauna Kontxa estropadak
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

ZUZENEAN: Kontxako Banderako gizonezkoen sailkatze-estropada

Ikusi, zuzenean, 2026ko Kontxako Banderaren gizonezkoen sailkatze-estropadaren emisioa, irailaren 2an, 17:40etik aurrera. Aurreikuspenen arabera, Oriok, Zierbenak, Bermeok, Getariak eta Hondarribiak aukera handiak dituztela sailkatzea lortzeko, eta Lekittarrak eta Ondarroak ere, esperotako mailan egotekotan, sailkapena lor dezakete. Alabaina, Santurtzik, San Juanek, Aresek, Chapelak, Deustuk eta Zarautzek aukera dute aurrekoak estutzeko.

ARRAUNA
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Igandean hasiko den Kontxako Banderako txartelak, sailkatze estropadetan jokoan

Asteazkenean, gizonezkoen sailkatze estropadan, 24 traineru arituko dira, zazpi posturen bila; ostegunean, ordea, 19 traineru ibiliko dira lehian, zazpi txarteletako bat eskuratu nahirik, emakumezkoen sailkatze estropadan. Donostiarrak eta Arraun Lagunakek bermatuta dute Kontxako Banderan izango direla, baina gainerakoentzat urduritasuneko eguna da; izan ere, inork ezin du huts egin.

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