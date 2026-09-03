Este jueves, se ha sorteado el orden de salida de la regata clasificatoria femenina de la Bandera de La Concha de 2026, que se disputará esta tarde, en la modalidad de contrarreloj, y que se podrá seguir, en directo, en ETB1 y en kirolakeitb.eus, a partir de las 17:40.

El resultado ha deparado que la primera en ponerse a bogar será Hibaika, mientras que Zarautz cerrará el grupo A. En lo que respecta al grupo B, Deusto entrará en liza en primer lugar, y la regata acabará cuando Amegrove finalice su lucha contra el crono.