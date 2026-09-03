Regata clasificatoria femenina
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Orden de salida de la regata clasificatoria femenina de la Bandera de La Concha de 2026

Hibaika será el primero en tomar la salida en la contrarreloj, en tanto que Amegrove lo hará en último lugar.
Astillero (Euskotren Liga)
Astillero será la cuarta en tomar la salida. Foto: Aitor Arrizabalaga / ACT
Euskaraz irakurri: 2026ko Kontxako Banderaren emakumezkoen sailkatze estropadaren irteera ordena
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Última actualización

Este jueves, se ha sorteado el orden de salida de la regata clasificatoria femenina de la Bandera de La Concha de 2026, que se disputará esta tarde, en la modalidad de contrarreloj, y que se podrá seguir, en directo, en ETB1 y en kirolakeitb.eus, a partir de las 17:40.

El resultado ha deparado que la primera en ponerse a bogar será Hibaika, mientras que Zarautz cerrará el grupo A. En lo que respecta al grupo B, Deusto entrará en liza en primer lugar, y la regata acabará cuando Amegrove finalice su lucha contra el crono.

Orden de salida

Grupo A

1. Hibaika

2. Donostiarra

3. Perillo

4. Astillero

5. Zumaia

6. Hondarribia

7. Orio

8. San Juan

9. Tolosaldea

10. Zarautz

Grupo B

11. Deusto

12. Castropol

13. Esteirana

14. Chapela

15. Ondarroa

16. Tirán

17. Lekittarra

18. Kaiku

19. Amegrove

Mujeres deportistas Remo Astillero Donostiarra Kaiarriba Hibaika Orio San Juan Tolosaldea Zumaia Bandera de La Concha

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