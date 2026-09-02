Regatas clasficatorias
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Las regatas clasificatorias ponen en juego los billetes para la Bandera de La Concha, que empieza el domingo

El miércoles, en la clasificatoria masculina, 24 traineras buscarán siete plazas, las mismas que quieren lograr, el jueves, otras 19 traineras, en la clasificatoria femenina. Donostiarra, en la prueba masculina, y Arraun Lagunak, en la femenina, tienen asegurada su presencia, pero para los demás clubes es una jornada de nervios y en la que no se puede fallar.
ARRAUNA
Las regatas clasificatorias tendrán lugar el miércoles y el jueves. Fotos: Aitor Arrizabalaga / ACT.
Euskaraz irakurri: Igandean hasiko den Kontxako Banderako txartelak, sailkatze estropadetan jokoan
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Última actualización

Las regatas clasificatorias ponen en juego, este miércoles y este jueves, desde las 18:00 horas, los billetes para la Bandera de La Concha de 2026, cuya primera jornada está prevista ya para este domingo. En concreto, el miércoles, en la clasificatoria masculina, 24 traineras buscarán siete plazas, las mismas que quieren lograr, el jueves, otras 19 traineras, en la clasificatoria femenina. Donostiarra, en la prueba masculina, y Arraun Lagunak, en la femenina, tienen asegurada su presencia, pero para los demás clubes es una jornada de nervios y en la que no se puede fallar.

Las regatas clasificatorias se disputan en formato contrarreloj. El miércoles, en la masculina, Orio, Zierbena, Bermeo, Getaria y Hondarribia parecen contar con muchas opciones de obtener su puesto, y Lekittarra y Ondarroa, si consiguen firmar una actuación a su nivel, deberían estar también en la Bandera; a juicio de Ibon Gaztañazpi, periodista de EITB, Santurtzi, San Juan, Ares, Chapela, Deusto y Zarautz optan a poner en apuros a las anteriormente citadas.

Participantes en la clasificatoria masculina

Bermeo

Cabo-Rianxeira-Boiro

Castro Loizaga

Club de Mar De Castropol

Club de Remo Chapela-Wofco

Club de Remo De Ares

Deusto-Bilbao

Getaria

Hibaika Susperregi Edukiontziak

Kaiku VGP

Lapurdi-Antton Bilbao

Lekittarra-Elecnor

Mutriku

Ondarroa Kide

Orio Orialki

Orsa Hondarribia

Samertolameu - Oversea

San Juan-CMO Valves

San Pedro-Harri

Sotera Santurtzi

Tirán-Pereira

Zarautz Gesalaga Okelan

Zierbena Bahías de Bizkaia

Zumaia Sukia

El jueves, Tolosaldea, San Juan y Orio son favoritas, y Astillero, Hibaika y Donostiarra también cuentan con muchas opciones de clasificarse; Hondarribia, Zarautz, Zumaia, Perillo y Chapela aspiran a hacerse con una plaza, si alguna de las anteriores no ofrece el nivel esperado.

Participantes en la clasificatoria femenina

Amegrove Club de Remo

Astillero Eneryt Servicios

Chapela-Wofco

Club de Mar de Castropol

Club Regatas Salgado Perillo

Deusto-Tecuni-Bilbao

Esteirana Remo

Hibaika Jamones Ancín

Hondarribia Bertako Igogailuak

Lekittarra-Elecnor-Cikautxo

Nortindal Donostiarra

Ondarroa Cikautxo

Orio Orialki

Red Eléctrica Kaiku

S.D. Tirán-Pereira

San Juan-CMO Valves

Tolosaldea

Zarautz-Gesalaga-Okelan

Zumaia Delteco

Tanto las regatas clasificatorias, desde las 17:40 horas del miércoles y del jueves, como la propia Bandera de La Concha, los días 6 y 13, serán emitidas, en directo, por kirolakeitb.eus y por ETB1; a través de kirolakeitb.eus, además, se podrá seguir, una vez que finalice cada una de las clasificatorias, el sorteo de tandas para la primera jornada de la Bandera de La Concha. 

Remo Mujeres deportistas Astillero Donostiarra Kaiarriba Hibaika Orio San Juan Tolosaldea Zumaia Ares Bermeo Urdaibai Chapela Getaria Hondarribia Lekittarra Ondarroa Orio San Juan Santurtzi Zierbena Bandera de La Concha

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