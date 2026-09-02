Las regatas clasificatorias ponen en juego los billetes para la Bandera de La Concha, que empieza el domingo
Las regatas clasificatorias ponen en juego, este miércoles y este jueves, desde las 18:00 horas, los billetes para la Bandera de La Concha de 2026, cuya primera jornada está prevista ya para este domingo. En concreto, el miércoles, en la clasificatoria masculina, 24 traineras buscarán siete plazas, las mismas que quieren lograr, el jueves, otras 19 traineras, en la clasificatoria femenina. Donostiarra, en la prueba masculina, y Arraun Lagunak, en la femenina, tienen asegurada su presencia, pero para los demás clubes es una jornada de nervios y en la que no se puede fallar.
Las regatas clasificatorias se disputan en formato contrarreloj. El miércoles, en la masculina, Orio, Zierbena, Bermeo, Getaria y Hondarribia parecen contar con muchas opciones de obtener su puesto, y Lekittarra y Ondarroa, si consiguen firmar una actuación a su nivel, deberían estar también en la Bandera; a juicio de Ibon Gaztañazpi, periodista de EITB, Santurtzi, San Juan, Ares, Chapela, Deusto y Zarautz optan a poner en apuros a las anteriormente citadas.
Participantes en la clasificatoria masculina
Bermeo
Cabo-Rianxeira-Boiro
Castro Loizaga
Club de Mar De Castropol
Club de Remo Chapela-Wofco
Club de Remo De Ares
Deusto-Bilbao
Getaria
Hibaika Susperregi Edukiontziak
Kaiku VGP
Lapurdi-Antton Bilbao
Lekittarra-Elecnor
Mutriku
Ondarroa Kide
Orio Orialki
Orsa Hondarribia
Samertolameu - Oversea
San Juan-CMO Valves
San Pedro-Harri
Sotera Santurtzi
Tirán-Pereira
Zarautz Gesalaga Okelan
Zierbena Bahías de Bizkaia
Zumaia Sukia
El jueves, Tolosaldea, San Juan y Orio son favoritas, y Astillero, Hibaika y Donostiarra también cuentan con muchas opciones de clasificarse; Hondarribia, Zarautz, Zumaia, Perillo y Chapela aspiran a hacerse con una plaza, si alguna de las anteriores no ofrece el nivel esperado.
Participantes en la clasificatoria femenina
Amegrove Club de Remo
Astillero Eneryt Servicios
Chapela-Wofco
Club de Mar de Castropol
Club Regatas Salgado Perillo
Deusto-Tecuni-Bilbao
Esteirana Remo
Hibaika Jamones Ancín
Hondarribia Bertako Igogailuak
Lekittarra-Elecnor-Cikautxo
Nortindal Donostiarra
Ondarroa Cikautxo
Orio Orialki
Red Eléctrica Kaiku
S.D. Tirán-Pereira
San Juan-CMO Valves
Tolosaldea
Zarautz-Gesalaga-Okelan
Zumaia Delteco
Tanto las regatas clasificatorias, desde las 17:40 horas del miércoles y del jueves, como la propia Bandera de La Concha, los días 6 y 13, serán emitidas, en directo, por kirolakeitb.eus y por ETB1; a través de kirolakeitb.eus, además, se podrá seguir, una vez que finalice cada una de las clasificatorias, el sorteo de tandas para la primera jornada de la Bandera de La Concha.
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