Las regatas clasificatorias ponen en juego los billetes para la Bandera de La Concha, que empieza el domingo

Las regatas clasificatorias ponen en juego, este miércoles y este jueves, desde las 18:00 horas, los billetes para la Bandera de La Concha de 2026, cuya primera jornada está prevista ya para este domingo. En concreto, el miércoles, en la clasificatoria masculina, 24 traineras buscarán siete plazas, las mismas que quieren lograr, el jueves, otras 19 traineras, en la clasificatoria femenina. Donostiarra, en la prueba masculina, y Arraun Lagunak, en la femenina, tienen asegurada su presencia, pero para los demás clubes es una jornada de nervios y en la que no se puede fallar.

Las regatas clasificatorias se disputan en formato contrarreloj. El miércoles, en la masculina, Orio, Zierbena, Bermeo, Getaria y Hondarribia parecen contar con muchas opciones de obtener su puesto, y Lekittarra y Ondarroa, si consiguen firmar una actuación a su nivel, deberían estar también en la Bandera; a juicio de Ibon Gaztañazpi, periodista de EITB, Santurtzi, San Juan, Ares, Chapela, Deusto y Zarautz optan a poner en apuros a las anteriormente citadas.