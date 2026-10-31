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Arraun Lagunakek aurten irabazitako 19 banderak bedeinkatu ditu

Iragarkia
Arraun Lagunak Banderak
18:00 - 20:00

Arraun Lagunakekoak, aurten irabazitako banderekin. Irudia: EITB.

KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Donostiako klubak denboraldi historikoa egin du, jokoan izandako bandera guztiak irabazi baititu. Ospakizun gisa, banderak bedeinkatu dituzte, eta, ondoren, Gipuzkoako hiriburuko kale artetik kalejiran eraman dituzte. 

Arraun Lagunakek amaiera ezin hobea eman dio bere denboraldi bikainari Zarauzko Ikurrinarekin
Arraun Lagunak Emakume kirolariak Arrauna

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