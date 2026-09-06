Kontxako Bandera (1. J)
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Xubane Uribarrena: “Atera dugun emaitza txukunetik gorakoa da”

Iragarkia
Xubane Uribarrena
18:00 - 20:00
Xubane Uribarrena. Argazkia: EITB
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Kontxako Banderaren lehen jardunaldian, emakumezkoen estropadan, ez da ezustekorik izan: Arraun Lagunak izan da onena, eta bideratuta utzi du bandera preziatua bereganatzeko lehia. Tolosaldea (+9), berriz, bigarren izan da, eta datorren igandeko jardunaldi erabakigarrian Euskotren Ligako txapeldunari garaipena garesti saltzen saiatuko da. 

Arraun Lagunak Arrauna Kontxako Bandera

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X