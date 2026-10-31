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Arraun Lagunak bendice las 19 banderas conquistadas este año

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Arraun Lagunak Banderak
18:00 - 20:00
Arraun Lagunak, bandera ganada. Imagen: EiTB.
Euskaraz irakurri: Arraun Lagunakek aurten irabazitako 19 banderak bedeinkatu ditu
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Última actualización

Las donostiarras han completado una temporada histórica, ganando todo lo que han disputado. Para celebrarlo, han bendecido las banderas y después las han paseado en kalejira por algunas calles de la capital donostiarra. 

Arraun Lagunak pone el broche de oro a su gran temporada con la Ikurriña de Zarautz
Arraun Lagunak Mujeres deportistas Remo

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