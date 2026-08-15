Euskotren Liga
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Xubane Uribarrena: “Nork esango zigun batelera historiko horiek berdinduko genituela"

Iragarkia
Xubane Uribarrena
18:00 - 20:00
Xubane Uribarrena. Argazkia: EITB
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Xubane Uribarrena Arraun Lagunakeko arraunlariarekin izan gara, trainerua bosgarrenez Euskotren Ligako txapeldun bilakatu ondoren Pasaiako estropada ere irabazita. Harro agertu da lortutakoaz, eta uneoro babesa eskaini dietenei eskaini nahi izan die lorpena.

Arraun Lagunak Emakume kirolariak Arrauna Euskotren Liga

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