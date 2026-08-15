Xubane Uribarrena: “Nork esango zigun batelera historiko horiek berdinduko genituela"
Xubane Uribarrena Arraun Lagunakeko arraunlariarekin izan gara, trainerua bosgarrenez Euskotren Ligako txapeldun bilakatu ondoren Pasaiako estropada ere irabazita. Harro agertu da lortutakoaz, eta uneoro babesa eskaini dietenei eskaini nahi izan die lorpena.
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Arraun Lagunaken azken metroak Pasaiako estropadan
Ikusi berriro nolakoak izan diren Arraun Lagunaken azken metroak Euskotren Ligako Pasaiako estropadan, ontzi barruko kameratik ikusita.
Arraun Lagunaken azken metroak Hondarribiko estropadan
Ikusi berriro nolakoak izan diren Arraun Lagunaken azken metroak Euskotren Ligako Hondarribiko estropadan, ontzi barruko kameratik ikusita.
Amaia Eguren: “Haizearengatik zaila zen arraun egitea”
Arraun Lagunakeko patroia pozik agertu da Etxabe entrenatzaileak emandako aukeragatik, eta baita garaipena lortzeagatik ere. Haize indartsua zegoela ere esan du.
Nagore Osoro: “Ondarroan, eta etxean, bandera amamari eskaintzen diot"
Arraun Lagunakek ez dauka aurkaririk Euskotren Ligan. Donostiako traineruak bere nagusitasuna erakutsi du beste behin Ondarroako uretan. Nagore Osoro Ondarroako patroiarentzat oso berezia izan da etxeko bandera eskuratzea.
Amaia Eguren, Arraun Lagunaken patroia: “Kostatu egiten zait nire burua telebistan ikustea"
Ustekabean iritsi zen arraunera Amaia Eguren, orain bi urte. Dagoeneko hiru bandera astindu ditu eta pozik da. Baina aitortu du ez dela lantegi erraza traineruran popan joatea.
Arraun Lagunaken azken metroak Lekeitioko estropadan
Ikusi berriro nolakoak izan diren Arraun Lagunaken azken metroak Euskotren Ligako Lekeitioko estropadan, ontzi barruko kameratik ikusita.
Jule Arkotxa: “Bagenekien Lekeitioko estropada eremua tranposoa zela"
Jule Arkotxa Arraun Lagunakeko patroiak Lekeition irabazitako banderaz hitz egin du, Euskotren Ligako 11. jardunaldian. Bueltako luzean ez direla talde bezala "batu" adierazi du, baina egoerari aurre egiten jakin dutela.
Arraun Lagunaken azken metroak Euskotren Banderan
Ikusi berriro nolakoak izan diren Euskotren Ligako Euskotren Banderaren azken metroak. Arraun Lagunakek astindu du bandera.
Nagore Osoro: “Kale txarra baino, lan asko egin beharreko kalea zen"
Nagore Osoro Arraun Lagunaken patroiak Santurtzin egin beharreko lan gogorra nabarmendu nahi izan du, kaleen egoerak baldintzatu duen estropadan.