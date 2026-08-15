Minikamerako irudiak

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Arraun Lagunaken azken metroak Pasaiako estropadan

Iragarkia
Arraun Lagunaken minikamerako irudia
18:00 - 20:00
Arraun Lagunakeko arraunlariak. Argazkia: EITB
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Ikusi berriro nolakoak izan diren Arraun Lagunaken azken metroak Euskotren Ligako Pasaiako estropadan, ontzi barruko kameratik ikusita.

Arraun Lagunak Emakume kirolariak Arrauna Euskotren Liga

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