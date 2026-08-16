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Jule Arkotxa: “Todo nos está saliendo redondo"

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Jule Arkotxa
18:00 - 20:00
Jule Arkotxa, remera de Arraun Lagunak. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Jule Arkotxa: "Dena borobil irteten ari zaigu"
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KIROLAK EITB

Última actualización

Hemos estado con la remera de Arraun Lagunak Jule Arkotxa tras ganar la Ikurriña de Getaria. Reconoce que la temporada les está saliendo "redonda" y destaca que hay mucho trabajo por detrás para conseguirlo.

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