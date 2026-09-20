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Nicole Maroño: “Indar handiagoarekin itzuliko gara"
Donostiarrak (liga erregularra 7. postuan amaitu du) ezin izan du Bermeon galdutako aldea irauli. Bantxa, beraz, datorren denboraldian, ETE Ligan arituko da.
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