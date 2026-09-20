2. JARDUNALDIA PLAY-OFFAK
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Nicole Maroño: “Indar handiagoarekin itzuliko gara"

Iragarkia
Nicole Meroño
18:00 - 20:00
Nicole Meroño. Argazkia: EITB
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Donostiarrak (liga erregularra 7. postuan amaitu du) ezin izan du Bermeon galdutako aldea irauli. Bantxaberazdatorren denboraldian, ETE Ligan arituko da.

Donostiarra Kaiarriba Euskotren Liga

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