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Miren Garmendia: “Lehengo pausoa eman dugu, ia bihar ametsa lortzen dugun”
Hondarribiak irabazi du larunbat honetan Bermeon jokatu den Euskotren Ligara igotzeko play-offetako lehenengo jardunaldia. Ama Guadalupekoa traineruak denborarik onena markatu du erlojupekoan, eta horri esker lehenengo 4 puntuak eskuratu ditu sailkapen nagusian.
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