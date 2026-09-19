PLAY OFFAK - 1. JARDUNALDIA
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Miren Garmendia: “Lehengo pausoa eman dugu, ia bihar ametsa lortzen dugun”

Iragarkia
Miren Garmendia, Hondarribiko patroia
18:00 - 20:00
Miren Garmendia, Hondarribiko patroia. Argazkia: EITB
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Hondarribiak irabazi du larunbat honetan Bermeon jokatu den Euskotren Ligara igotzeko play-offetako lehenengo jardunaldia. Ama Guadalupekoa traineruak denborarik onena markatu du erlojupekoan, eta horri esker lehenengo 4 puntuak eskuratu ditu sailkapen nagusian.

Hondarribia Arrauna Euskotren Liga

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