Hondarribia eta Zarautz arraunaren maila gorenean lehiatuko dira datorren denboraldian
AURRERAPENA
Euskotren Ligako play-offaren bigarren eta azken estropadan, Portugaleteko uretan jokatutakoan, Hondarribia nagusitu da Zarautz, Donostiarra eta Tiran traineruen aurretik, eta horri esker datorren denboraldian maila gorenean aritzeko txartela lortu du, Zarautzekin batera.
Ama Guadalupekoa traineruak 10 minutu, 53 segundo eta 16 ehuneneko denborarekin amaitu du estropada, eta hiru segundo atera dizkio Zarautzi, bigarrenak 10 minutu, 56 segundo eta 82 ehuneneko behar izan baititu. Donostiarra hirugarren izan da, irabazlearengandik lau segundora, eta Tiran laugarren, 28 segundora.
Hondarribia lider iritsi da Portugaletera, larunbatean Bermeon jokatutako lehen jardunaldia irabazi ondoren. Ama Guadalupekoak lau puntu eskuratu zituen, Zarautzek hiru, Donostiarrak bi eta Tiranek bat.
Lehen luzean, berdintasuna izan da nagusi, Hondarribia, Zarautz eta Donostiarra parekatutak iritsi baitira lehen ziabogara, 04:54ko denborarekin. Tiranek, berriz, 04:59an egin du ziaboga.